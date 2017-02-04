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（影音）慘遭舊愛狠甩 瑪麗亞凱莉新歌燒婚紗開嗆

2017/02/04 18:48

瑪麗亞凱莉近期推出新歌《I Don’t》。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉去年10月情斷未婚夫澳洲賭場大亨詹姆斯派克，2人去年初訂婚，怎料才經9個月就以分手收場。昨瑪麗亞凱莉公開新歌《I Don’t》的MV，上演大燒婚紗的戲碼，諷刺和派克的婚事告吹，據悉那件婚紗也是當時瑪麗亞凱莉打算在婚禮上穿的。

馬里亞凱莉和未婚夫派克去年10月鬧翻，分手收場。（翻攝自新浪娛樂）

《每日郵報》報導，去年派克因太會花錢、行為太高調狠甩瑪麗亞凱莉，鬧得沸沸揚揚。而瑪麗亞凱莉也不是省油的燈，新歌《I Don’t》的內容就是描述一段關係如何不被信任，大酸派克。現實中穿不到婚紗，瑪麗亞凱莉在MV中披上當時打算要穿的25萬美元白紗，最後霸氣的丟入大火中燒毀，表達對舊愛的毫不在乎。

瑪麗亞凱莉在MV中將原本要在婚禮上穿的婚紗燒毀。（翻攝自YouTube）

除了將婚紗燒了，MV中的場景就是2人曾住的豪宅區，似乎宣告要徹底擺脫舊情。而新歌從歌詞到MV都爆嗆派克，又替瑪麗亞凱莉的驚人之舉添上一筆。

（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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