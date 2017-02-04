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金裕貞見「他」害羞當機 萌比愛心對唱讓台粉吃醋了

2017/02/04 17:45

金裕貞台灣見面會。（記者王文麟攝）

〔記者粘湘婉／台北報導〕17歲南韓「國民妹妹」金裕貞今在台首度舉辦見面會，與600名台粉近距離互動。過去她曾透露最喜歡台灣歌手周興哲，今見面會上，她特地選唱國語歌《你好不好》唱到一半，原唱周興哲驚喜現身當嘉賓，讓她發出驚呼聲，害羞掩嘴唱不下去，連說話都在發抖，「當機」反應像個十足小歌迷，等到心情平復後才笑喊：「我現在的心情好像看到藝人一樣喔」。

金裕貞台灣見面會。（記者王文麟攝）

金裕貞表示曾經在澳門某個活動上，與周興哲擦身而過，笑喊：「他應該不記得我了」。從頭到尾被瞞在鼓裡的她，完全不知道有「嘉賓」會現身，她平復心情後也開起玩笑，表示：「工作人員怎麼都沒跟我說，這樣我就可以穿得更漂亮了」。

金裕貞台灣見面會。（記者王文麟攝）

而初次互動的2人，在台上也透露出濃濃害羞氛圍，在主持人LULU慫恿下，合拍甜蜜3連拍，手勾手、合比愛心手勢將2人湊做堆，周興哲還在台上清唱《你好不好》獻給金裕貞，讓台下粉絲當場吃醋大喊：「不行」，LULU則笑喊：「我覺得今天好像在主持相親節目」。

金裕貞台灣見面會，嘉賓周興哲（左）出現讓她相當驚訝。（記者王文麟攝）

今周興哲短暫驚喜現身後，就立刻趕去搭機繼續下個行程，LULU等到周興哲離場後，拿起麥克風佯裝悄悄話，向金裕貞表示會偷偷遞上周興哲電話給她，而活潑的金裕貞也搞笑配合，小聲笑喊：「可是這裡很多人耶」，LULU接著笑稱要工作人員將金裕貞媽媽帶離場，幽默發言讓一旁金裕貞邊笑邊點頭說好。她預計明天搭機離台，班機不公開。

金裕貞台灣見面會，嘉賓周興哲（左）現身。（記者王文麟攝）金裕貞台灣見面會，嘉賓周興哲（左）現身。（記者王文麟攝）

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