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不是2NE1！ GD「高顏值+逆天身材」閨密曝光

2017/02/04 17:44

Christina Paik（右）是GD（左）唯一的閨蜜，2人交情甚篤。（合成圖，翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣歌手「GD」G-Dragon音樂實力深厚，獨特嗓音加上帥氣外表，迷倒大票姐姐妹妹們。GD在演藝圈人緣非常好，也有不少女性好友，然而閨密並非師妹2NE1，而是紐約人氣攝影師，2人交情像哥們般親密，私下互稱對方「bro」。

Christina Paik長相甜美、身材火辣，是紐約的高人氣韓裔攝影師。（翻攝自Instagram）

Christina Paik本名叫Jung won，平時作風低調的她，在照片中也常常用帽子或手遮臉，但其實她是顏值爆表的大美女，不僅有著精緻五官，還有逆天的好身材。GD常常出席Christina Paik的攝影展，替好閨密站台，Christina Paik也曾是GD在法國時裝周後私人飯局中唯一的女生，2人也曾秀出手上皆有象徵的笑臉刺青，可見交情十分深厚。

2人皆在手上刺上笑臉。（翻攝自網路）

目前現居紐約的Christina Paik是相當知名的攝影師，對時尚感非常敏銳，不僅風格具有獨特個性，擅於拍攝潮人的她對於模特兒也有很高的標準，曾拍過陳冠希、吳建豪等名人，GD的「前女友」水原希子和好友2NE1的CL都是她常拍攝的對象。

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