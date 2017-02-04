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貝克漢婊吸毒女歌手 恐拖累老婆錯失勳章

2017/02/04 17:00

貝克漢被爆假熱心公益。（路透）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「足球金童」貝克漢（David Beckham）這幾年熱心公益的形象深植人心，甚至擔任聯合國親善大使10多年，不料今日他的電子郵件被駭客入侵，公開了一連串他塑造慈善形象只為封爵的秘辛，令人相當震驚。而貝克漢遭公開的內容中，竟然還有他酸女歌手凱瑟琳詹金斯（Katherine Jenkins）吸毒卻獲頒獎章的言論。

英國女歌手凱瑟琳詹金斯。（歐新社）

貝克漢雖然尚未封爵，但他於2003年時已經獲頒「OBE」大英帝國員佐勳章，不過根據《每日郵報》報導，在他被批露的電子郵件中，竟然有他2013年批評凱瑟琳詹金斯也拿到該勳章的言論。貝克漢大言不慚地表示，凱瑟琳僅僅只是在橄欖球賽唱歌、勞軍以及吸食古柯鹼就可以獲獎，實在是「他X的笑話」。

貝克漢（左）的老婆維多利亞（右）原訂將於今年獲頒「OBE」。（翻攝自Invision）

不過諷刺的是，貝克漢的老婆維多利亞（Victoria Beckham）原定將於今年獲頒「OBE」，如今老公傳出如此醜聞，雖然貝克漢透過發言人澄清遭到爆料的電子郵件內容有經過竄改，恐怕依然會造成維多利亞的勳章之路蒙上陰影。

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