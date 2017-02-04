安宰賢、具惠善《新婚日記》放閃飆收視 自爆車上甜蜜初吻像是夢

安宰賢、具惠善夫妻檔結婚至今近1年，感情依舊甜蜜。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕韓星夫妻檔安宰賢、具惠善2年前因合作韓劇《吸血鬼醫生》擦愛火，2人去年結婚至今，感情依舊相當甜蜜，日前更參加實境節目《新婚日記》演出，分享小倆口的婚後生活，大放閃光飆出5.6%亮眼收視。夫妻倆爆料，2人第一次接吻是具惠善主動，安宰賢到現在結婚近1年還不會在老婆前放屁。

安宰賢、具惠善拍攝實境節目《新婚日記》演出，甜蜜新婚生活飆出亮眼收視。（翻攝自網路） 安宰賢、具惠善在實境節目《新婚日記》中大方放閃。（翻攝自網路）

《新婚日記》昨晚首播，夫妻倆透露2人初次見面是在韓劇《吸血鬼醫生》劇本會議上，安宰賢表示當時一看到具惠善就被電到眼睛一亮，具惠善在節目中則甜笑表示：「當時他的熱烈眼神一看就知道了，被帥哥盯著看沒有理由不喜歡啊」。2人也自爆在拍劇中吻戲前，就已經悄悄接過吻，地點是在女方車上，而且是具惠善主動，「我趁他上車就立刻湊上前親了他」，大方主動讓安宰賢當場傻住。而安宰賢受訪時談起當時心情，「那時候我內心一邊吶喊，天啊怎麼會這樣，一邊走下車，感覺好像一場夢」。

小倆口結婚至今1年多，具惠善笑稱，在老公面前就算放屁也不會顧忌，「因為我忍不住嘛，但是安宰賢到現在都不肯在我面前放屁，說要管理一下自己的形象」，爆料老公堅持去廁所放屁，甜蜜的新婚生活令人稱羨。