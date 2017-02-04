限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

安宰賢、具惠善《新婚日記》放閃飆收視 自爆車上甜蜜初吻像是夢

2017/02/04 15:52

安宰賢、具惠善夫妻檔結婚至今近1年，感情依舊甜蜜。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕韓星夫妻檔安宰賢、具惠善2年前因合作韓劇《吸血鬼醫生》擦愛火，2人去年結婚至今，感情依舊相當甜蜜，日前更參加實境節目《新婚日記》演出，分享小倆口的婚後生活，大放閃光飆出5.6%亮眼收視。夫妻倆爆料，2人第一次接吻是具惠善主動，安宰賢到現在結婚近1年還不會在老婆前放屁。

安宰賢、具惠善拍攝實境節目《新婚日記》演出，甜蜜新婚生活飆出亮眼收視。（翻攝自網路）安宰賢、具惠善在實境節目《新婚日記》中大方放閃。（翻攝自網路）

《新婚日記》昨晚首播，夫妻倆透露2人初次見面是在韓劇《吸血鬼醫生》劇本會議上，安宰賢表示當時一看到具惠善就被電到眼睛一亮，具惠善在節目中則甜笑表示：「當時他的熱烈眼神一看就知道了，被帥哥盯著看沒有理由不喜歡啊」。2人也自爆在拍劇中吻戲前，就已經悄悄接過吻，地點是在女方車上，而且是具惠善主動，「我趁他上車就立刻湊上前親了他」，大方主動讓安宰賢當場傻住。而安宰賢受訪時談起當時心情，「那時候我內心一邊吶喊，天啊怎麼會這樣，一邊走下車，感覺好像一場夢」。

小倆口結婚至今1年多，具惠善笑稱，在老公面前就算放屁也不會顧忌，「因為我忍不住嘛，但是安宰賢到現在都不肯在我面前放屁，說要管理一下自己的形象」，爆料老公堅持去廁所放屁，甜蜜的新婚生活令人稱羨。

相關新聞

推薦新聞
都給妳露就好啦！女星泡湯撞E奶快走光 都給妳露就好啦！女星泡湯撞E奶快走光
2017/02/04 11:45
沒看過《七龍珠》嗎？孫悟空宣傳東京奧運 強國鄉民崩潰惹 沒看過《七龍珠》嗎？孫悟空宣傳東京奧運 強國鄉民崩潰惹
2017/02/04 12:04
當媽後最大改變 林心如透露是… 當媽後最大改變 林心如透露是…
2017/02/04 08:47
千年一遇崩壞！橋本環奈手臂比男星還粗 千年一遇崩壞！橋本環奈手臂比男星還粗
2017/02/04 13:00
雌雄同體雞凸引熟男跟蹤 台灣Kiwebaby紅到荷蘭！ 雌雄同體雞凸引熟男跟蹤 台灣Kiwebaby紅到荷蘭！
2017/02/04 09:49
租地110坪蓋狗舍月花15萬 米可白支持零撲殺 租地110坪蓋狗舍月花15萬 米可白支持零撲殺
2017/02/04 10:29
呂文婉隱瞞這件事 鄉民譙她有如海倫清桃 呂文婉隱瞞這件事 鄉民譙她有如海倫清桃
2017/02/04 15:56
安宰賢偷看「三級片」不承認 具惠善一個動作瞬間打臉 安宰賢偷看「三級片」不承認 具惠善一個動作瞬間打臉
2017/02/04 16:30
歌手3歲兒抗癌成功！堅強挺過肝癌化療康復 歌手3歲兒抗癌成功！堅強挺過肝癌化療康復
2017/02/04 11:33
貝克漢私人郵件遭駭 做公益「不想用我的錢」 貝克漢私人郵件遭駭 做公益「不想用我的錢」
2017/02/04 13:47
（影音）大S自家辦春晚 王力宏做客飆歌 （影音）大S自家辦春晚 王力宏做客飆歌
2017/02/04 12:09
（影音）I奶女星拚獎金 奶夾口含好犯規 （影音）I奶女星拚獎金 奶夾口含好犯規
2017/02/04 15:22
痞子阿姆怒了！饒舌新歌嗆川普是「婊子」 痞子阿姆怒了！饒舌新歌嗆川普是「婊子」
2017/02/04 10:38
人妻賴琳恩過年免煮飯 這樣過小蜜月好愜意 人妻賴琳恩過年免煮飯 這樣過小蜜月好愜意
2017/02/04 13:05
貝克漢婊吸毒女歌手 恐拖累老婆錯失勳章 貝克漢婊吸毒女歌手 恐拖累老婆錯失勳章
2017/02/04 17:00
超激旗袍有3套！林明禎遭男緊摟 超激旗袍有3套！林明禎遭男緊摟
2017/02/04 16:06
打工自慰被抓包 20歲清純女下海拍AV 打工自慰被抓包 20歲清純女下海拍AV
2017/02/04 18:03
金裕貞見「他」害羞當機 萌比愛心對唱讓台粉吃醋了 金裕貞見「他」害羞當機 萌比愛心對唱讓台粉吃醋了
2017/02/04 17:45
《自畫像》暗喻台灣政治 國際影展大放異彩 《自畫像》暗喻台灣政治 國際影展大放異彩
2017/02/04 11:14
安宰賢、具惠善《新婚日記》放閃飆收視 自爆車上甜蜜初吻像是夢 安宰賢、具惠善《新婚日記》放閃飆收視 自爆車上甜蜜初吻像是夢
2017/02/04 15:52
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.