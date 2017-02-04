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安宰賢偷看「三級片」不承認 具惠善一個動作瞬間打臉

2017/02/04 16:30

具惠善、安宰賢近期接拍《新婚日記》，在節目中公開放閃。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導］南韓藝人安宰賢、具惠善去年低調完婚，夫妻倆婚後頻頻公開曬恩愛，幸福模樣讓大家好羨慕。近期2人參加實境節目《新婚日記》，安宰賢透露對具惠善一見鍾情，還大方分享初吻過程，不料卻被具惠善爆料安宰賢偷看「三級片」還不承認，讓安宰賢瞬間超崩潰！

2人在節目中暢談相戀過程，並分享初吻。（翻攝自tvN）

《新婚日記》昨播出第1集，安宰賢分享第一次看到具惠善時驚呼「太美了！」對她一見鍾情，具惠善也透露，2人之前合拍《吸血鬼日記》時，安宰賢總是對她直勾勾的盯，笑說：「怎麼可能沒發現，但被這麼帥的男生看，沒理由不喜歡啊。」言語中充滿愛意。而2人坦言，初吻是具惠善主動的，而且早在拍攝《吸血鬼日記》的吻戲前就已經接吻了。

具惠善還在節目大爆，交往時到安宰賢家看電影，看到有三級電影《玉蒲團3》，便調皮問安宰賢有沒有看過，安宰賢當下立馬否認，怎料具惠善一播放便跳出「請問要從上次暫停的部分收看媽？」直接打臉安宰賢，讓他直遮著臉大喊崩潰！

夫妻倆日常分工非常有默契，互動超有愛。（翻攝自DailyMotion）

夫妻倆在節目中還原婚後日常，甜蜜互動讓粉絲看了心癢癢，安宰賢在節目中向聚會善告白「結婚後想為老婆而生活」，具慧善也表示2人婚後變的更有趣，讓粉絲期待夫妻倆日後更多的甜蜜互動。

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