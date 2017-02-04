萊恩雷諾斯穿死侍胸罩領獎 對哈佛男學生大跳艷舞

萊恩雷諾斯3日獲頒哈佛大學「快速布丁劇團」的年度風雲男士獎，穿著西裝親自搞怪出席領獎。（合成圖，美聯社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕2016年對40歲男星萊恩雷諾斯來說，簡直就是夢想成真、收穫良多的幸運年，除了他花了11年時間才好不容易讓死侍這個反英雄躍上大銀幕、在全球各地都得到亮眼的票房成績讓他能繼續拍攝續集外，他在電影中的精采表現甚至讓他入圍了金球獎，跌破眾人眼鏡，而愛妻「花邊教主」布蕾克萊芙莉也產下了夫妻倆的第二個寶貝女兒，更在好萊塢星光大道留名，各種好事接連報到。最近，喜氣洋洋的萊恩雷諾斯就獲頒美國歷史最悠久的大學劇團哈佛大學「快速布丁劇團」（Hasty Pudding Theatricals）的年度風雲男士獎，他本人也親自到場與這些學生們互動，而生性幽默愛搞怪的他雖然西裝筆挺現身，也依然做出不少令人捧腹大笑的表現。

萊恩雷諾斯穿上畫著死侍眼睛的惡搞胸罩領獎。（路透社）

哈佛大學的「快速布丁劇團」每年都會頒獎表彰對娛樂界有持久、及令人刮目相看貢獻的表演者，去年過得十分威風順遂的萊恩雷諾斯，就成為今年的年度風雲男士獎得獎人，他在3日就親自現身，在接受學生們的「吐嘈」後領獎，這之中也不忘各種搞怪，除了直接在西裝外頭套上畫著死侍眼睛的惡搞胸罩逗笑眾人外，他也親切與劇團學生們進行互動，直接對著一名扮女生的男學生大跳艷舞，讓該名男學生嗨到不行，最後更作勢掐對方脖子，接受女學生們的親吻，與這群年輕學子們玩得不亦樂乎，展現大明星的魅力與親和力。

萊恩雷諾斯對著一名扮成女生的男學生大跳艷舞，讓對方嗨到不行。（路透社） 萊恩雷諾斯作勢掐男學生的脖子。（路透社） 萊恩雷諾斯接受女學生們的獻吻。（路透社）