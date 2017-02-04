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原來身材這麼好！鬼鬼趴地美尻超惹火

2017/02/04 15:08

鬼鬼（右）過年到周湯豪家玩耍，和比莉（左）PK派砸派機，把對方逗得哈哈大笑。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「鬼鬼」吳映潔從《黑澀會美眉》出道，活潑開朗又古靈精怪的個性，吸引許多粉絲死忠支持，近來她直攻南韓，和大型娛樂公司CJ E&M公司簽約，在競爭激烈的南韓演藝圈殺出一條血路，讓人刮目相看，近日剛過完農曆新年，賺到難得假期的她忍不住直呼：「不要啦！我還想玩啦~」並曬出她穿著運動裝的照片，沒想到其中一張被粉絲發現，其實鬼鬼的身材超好！以可愛甜美形象示人的她，其實有性感的潛力！

鬼鬼曬出運動裝照，邀大家跟她一起收心運動。（翻攝自臉書）

鬼鬼過年期間除了到好友周湯豪家玩砸派機，把周湯豪媽媽比莉逗得哈哈大笑，玩得超瘋，她今在臉書分享穿著運動裝照片，呼籲大家跟她一起收心運動，而其中的一張照片，鬼鬼跪趴在地上，身體前傾，屁股卻高高翹起，寬鬆的上衣因此往前滑到胸下，整條纖腰都一覽無遺，渾圓又翹的臀部更是惹火，引來網友驚呼：「原來鬼鬼身材這麼好！」

其中一張鬼鬼上衣往前滑，露出纖腰和翹臀，讓粉絲驚呼：「原來身材這麼好！」（翻攝自臉書）

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