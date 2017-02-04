（影音）金裕貞吐舌PK鬼臉 甜笑討紅包試手氣

〔記者粘湘婉／台北報導〕17歲南韓「國民妹妹」金裕貞今下午將在ATT SHOW BOX舉辦見面會，她透露將準備驚喜獻給台粉。會前她舉辦記者會，不顧形象與主持人「LULU」黃路梓茵在台上PK鬼臉、討紅包，還大啖傳統台式點心，活潑個性讓LULU直呼可愛。

金裕貞在見面會前舉辦記者會。（記者王文麟攝）

金裕貞在記者會賣萌。（記者王文麟攝）

金裕貞這趟抵台碰巧遇到農曆新年，記者會現場她大啖蔴粩、寸棗、冬瓜糖、鳳梨酥等台式傳統點心，她笑稱最愛寸棗，但覺得冬瓜糖太甜。愛吃水果的她，一提到芒果冰就眼睛發亮，表示打算等今天見面會結束，和媽媽一起出去走走好好品嘗台灣美食。現場她也在LULU教導下，現學現賣吉祥話「紅包拿來」，從LULU手上拿到裝有30萬刮刮樂的紅包，打算試試手氣。

金裕貞（右）從LULU（左）手上拿到裝有30萬刮刮樂的紅包。（記者王文麟攝）

金裕貞先前曾拍攝韓綜《兩天一夜》，她透露「當初大家有一起做鬼臉、拍醜照，覺得這段非常有趣，只可惜最後被卡掉」，今她現場也大方做起鬼臉，卯足全力歪臉、吐舌、睜大眼睛，和LULU一起PK比賽，讓LULU當場甘拜下風，打趣表示：「怎麼她連鬼臉也那麼可愛。」

金裕貞吐舌大方做起鬼臉。（記者王文麟攝）

金裕貞大方做起鬼臉。（記者王文麟攝）

金裕貞吐舌大方做起鬼臉。（記者王文麟攝）

金裕貞被讚做鬼臉也很可愛。（記者王文麟攝）