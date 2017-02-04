毛孩電影虐狗調查報告出爐！「故意遭剪接來誤導大眾」

先前《TMZ》公開了一支狼犬「海克力士」在《為了與你相遇》片場疑遭硬推下水的影片，引發眾怒。（合成圖，翻攝自TMZ）

〔記者陳昱均／綜合報導〕暖心毛孩電影《為了與你相遇》（A Dog's Purpose）在上映前夕被公開了一支工作人員要訓練師將狼犬「硬推」下水進湍急水流中的影片，該狼犬在影片中看起來十分害怕、不斷掙扎想爬回岸上，但最後仍不敵訓練師的力量而被丟下水，一度沉入水面下，令人看了膽戰心驚。影片曝光後引發大批愛狗人士的憤怒，即便片商已出面發表聲明指稱他們在拍攝時都有確保所有毛孩們在安全的工作環境下工作，狼犬「海克力士」現在也很快樂健康、沒有受到任何傷害，但「善待動物組織」（PETA）仍對該片發起杯葛拒看的活動，導致該片在洛杉磯舉辦的首映活動被取消。現在，有一個第三方獨立組織在對該影片進行調查後，對外公開他們的調查結果，認為影片是故意遭剪接來誤導大眾的，實際上在片場所發生的事情根本就跟有虐狗疑雲影片所呈現出來的完全不一樣。

「海克力士」當時顯得十分害怕，不斷掙扎想上岸，卻依然被丟入水中，令動保人士看了又心疼又火大。（翻攝自TMZ）

「美國人道協會」（American Humane）的「電影電視部門」是一個負責確保所有在電影電視上出現的動物都受到人道對待的機構，他們在3日公開了由一個獨立的第三方組織針對《為了與你相遇》虐狗疑雲所做出的調查報告，報告結果中顯示了在該片的拍攝過程中，都有做好保護動物演員們的各種安全措施，也沒有動物在拍攝過程中受到任何傷害，特別是當時狼犬在流露出害怕神情後，就已經終止拍攝，牠完全沒有被硬丟下水，因此質疑這是特定的有心人士故意將這支影片剪接過，等了長達15個月的時間，才選擇在該片首映活動前公諸於世來誤導大眾，影響該片的聲譽及票房，動機讓人起疑。這個結果令動保人士安心不少，而該片目前上映約一周，已經在美國取得2210萬美金（約台幣6.9億元）的票房成績，洗刷清白後被認為後續應該有望創下不錯佳績，令人期待。

「美國人道協會」與一個獨立的第三方組織合作對此虐狗疑雲進行調查，發現影片與事實可能是遭惡意曲解來誤導大眾的。（翻攝自Entertainment Weekly）