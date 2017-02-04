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貝克漢私人郵件遭駭 做公益「不想用我的錢」

2017/02/04 13:47

貝克漢被踢爆公益形象是假象。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國前「足球金童」貝克漢昨晚遭駭客入侵個人電子信箱，被揭發多年來積極投身公益活動，只是為了被英國授勳「騎士爵位」頭銜。他被駭入的郵件中，有封4年前他得知沒入選封爵名單，回信怒罵評選委員會是「一群不懂得賞識的婊子」的內容，與平常親和形象，判若兩人。

據《每日郵報》報導，貝克漢的私人電子信箱遭組織「足球解密」駭入，並在昨晚公開部分驚人內容。貝克漢自2005年以來，一直擔任聯合國兒童基金會（UNICEF）的形象大使，熱心公益、關愛弱勢的形象深植人心，然而私人郵件內容卻顯示，貝克漢拒絕用自己的錢做公益，即使從基金會的工作中獲得百萬酬勞，也不願意用於基金會籌資，還表明「我不想用我的錢那樣做」。

另外，他4年前得知沒入選封爵名單，竟回信怒罵評選委員會是「一群不懂得賞識的婊子」，並不斷追問：「決定的人到底是哪些？如果我是美國人，10年前早就到手了。」

甚至有次貝克漢在出席亞洲公益活動時，還開口要求主辦單位付他8000英鎊（約台幣31萬元）的高額商務艙機票費用，而事實上他的贊助商已經提供私人飛機供往返。

對於駭客組織的種種指控，他僅透過發言人回應，他的電郵遭駭客入侵，並被竄改內容，不認負面傳聞。

貝克漢被踢爆公益形象是假象。（翻攝自網路）

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