「贏超級盃就為每個人口交」 A片女星行動力挺愛國者隊

2名A片女星最近組隊加入「TeamBJ」，放話若愛國者隊在超級盃中贏球，她們就要為所有粉絲口交。（翻攝自YouTube）

〔記者陳昱均／綜合報導〕一年一度的體壇盛事「超級盃」將在美國當地時間5日正式登場，不少球迷早已對此興奮不已，提前買好高價票券，準備進場去力挺自己最熱愛也最支持的球隊。而現在，男性球迷們有福了！因為2位A片女星就為了這次的超級盃特地聯合起來一起做活動，只要新英格蘭愛國者隊順利勝出，她們就將輪流為所有愛國者隊球迷們口交，引發熱議。

發起這個「贏球就口交」的A片女星卡門范倫緹娜（左）及蘿倫菲利普斯（右）。（翻攝自卡門范倫緹娜Instagram）

30歲的卡門范倫緹娜（Carmen Valentina）以及29歲的蘿倫菲利普斯（Lauren Philips）都是在成人片界活躍多年的AV女優，她們2人最近在超級盃正式開打前一起加入了「TeamBJ」聯盟，若參加者們跟她們一樣都支持愛國者隊，而愛國者隊最後還順利勝出，她們就得為所有參加者口交，反之若愛國者隊輸了，這麼「好康」的福利就沒了。

卡門范倫緹娜（左）及蘿倫菲利普斯（右）一起拍攝影片宣傳她們的「贏球就口交」活動。（翻攝自YouTube）

至於參加條件更是簡單到不行，只要去追蹤2位A片女星的推特，而且支持愛國者隊，就擁有參加資格；其中卡門范倫緹娜還PO出一張自己張大嘴巴吃大熱狗的照片，嬌嗔表示自己為此私下正在不斷練習中，如此引人遐想的性暗示看得男粉絲們熱血沸騰，甚至有人還願意為此「福利」暫時倒戈來挺自己原本並不是那麼喜歡的愛國者隊，讓超級盃未開打就先轟動。

卡門范倫緹娜還加碼PO出自己張大嘴巴吃大熱狗的照片，稱自己在為了「贏球就口交」活動練習，引人遐想。（翻攝自卡門范倫緹娜Instagram）

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