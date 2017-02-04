「蛋營養」被說是他想的 山豬不爽邀功鬧翻麻吉

山豬（前）和卡古（後）曾是一起打拚拼的兄弟兼室友，如今卻因小事鬧翻。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕模仿「蛋黃哥」走紅的搞笑藝人「山豬」，和最近模仿劉德華引起關注的「卡古」，兩人同期出道，一起上來台北打拚多年，還合租房子，培養出革命情感，沒想到2人最近產生矛盾，半年來為了一些小糾紛鬧到不說話，甚至被一起拉上吳宗憲節目和解卻無果，氣氛十分尷尬。

山豬（右）和卡古（左）曾是一起打拚的兄弟兼室友，如今卻因小事鬧翻。（翻攝自臉書）

據《聯合報》報導，某次山豬在吳宗憲節目上指名最愛邀功的就是天蠍座，透露：「我們去參加益智節目比賽，差點拿到幾10萬獎金，最後輸了，下了台卡古就說，他剛一直叫我回答什麼什麼，但就輸了，現在講這些是要邀功嗎？」後來卡古看到節目很生氣，質問山豬為什麼這麼講，山豬就更加直白的說：「你在我心中就是愛邀功的人，我模仿蛋黃哥有了知名度，記者來訪，你竟在記者面前說『蛋營養』的經典台詞是你想的，你模仿任立渝裡的橋段也是我想的，有些事做就好，不必拿出來說嘴。」卡古聽了只能啞口無言。

對於兩人鬧彆扭，卡古事後說：「我們很多想法不同，弄成今天這樣，他說我邀功，但他對我好的事，例如我急難時借我錢，我也會放嘴上四處去說呀。」兩人沒法達成共識，連吳宗憲試圖出面調解都未果，因山豬不願和解，目前和好無望。