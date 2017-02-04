真的不導了！麥可貝喊話《變形金剛5》後就退出

大導演麥可貝（右）表示《變形金剛5：最終騎士》將會是自己在本系列中的最後一部作品。（翻攝自The Inquisitr）

〔記者陳昱均／綜合報導〕預計要在今年暑假檔期上映的強檔大片《變形金剛5：最終騎士》，繼在去年底正式公開了首支預告片後，最近更是將在即將到來的超級盃冠軍大賽上播出30秒的新電影預告，光廣告費就要價1.5億台幣，十分驚人，由此也可以證明為什麼《變形金剛》電影評價一集比一集評價差，票房卻始終不受影響，甚至確定將一路拍攝到第8集，人氣超旺。不過，導演麥可貝就放話拍完這集，自己就真的要退出不再執導後面的續集了！

最新的《變形金剛5：最終騎士》將會在暑假檔期正式上映。（翻攝自RIPT Apparel）

其實早在2009年籌備《變形金剛3》的時候，麥可貝當時就曾表示不會再繼續執導《變形金剛》系列電影，但他不僅還是回歸了，而且還一連又再導了3部，讓人有點難以相信他真的不會繼續執導到第8集。然而，曾在這個議題上多次食言的麥可貝，這次似乎是來真的，因為他2日就在自己的網站上PO出一封長信，表示在跟《變形金剛》系列一起走過10個年頭後，把這次的《變形金剛5》視為「最終章」，之後將不會再繼續執導下去。

麥可貝過去就曾多次放話不會再繼續執導《變形金剛》系列下去，但都食言了。（翻攝自Collider）

麥克貝在這封長長的「告別信」裡，大讚《變形金剛》電影幕後的偉大編劇團隊還有工作人員們的付出，稱工作室絕對是對影迷來說「夢想的空間」，也自豪表示：「我敢說沒有哪一部變形金剛電影能夠擁有跟這次《變形金剛5：最後的騎士》一樣的視覺體驗與神話感」，對這部新作品信心十足。但同時他也說這樣的過程對他來說是「苦樂參半」的，在看到來自全世界超過1.2億名影迷對這系列電影如此力挺，以及孩子們在看到變形金剛時的讚嘆之情，都是吸引他回鍋執導的原因，「但這次可能真的是時候（退出）了，它將是我的告別作」，令人驚訝不已，也等著看麥可貝這次究竟是否真的要退出、不再只是嘴巴說說而已了。

麥可貝這次透過「告別信」來宣布將不再執導續集，似乎是要來真的了。（翻攝自Collider）