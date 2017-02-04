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都給妳露就好啦！女星泡湯撞E奶快走光

2017/02/04 11:45

麻辣女教師王樂妍（右二）帶領三位女學生下水濕身。（民視提供）

〔記者洪素津／日本仙台報導〕王樂妍、邱子芯、陳芊羽、陳怡溱為拍攝民視《我的老師叫小賀》，超高尺度「濕身」演出，來日本不免俗地一定要泡個湯，沒想到陳怡溱在拍攝溫泉戲時竟「三點全露」，讓王樂妍苦笑說：「沒關係，都給她露就好。」

麻辣女教師王樂妍（右二）帶領三位女學生下水濕身。（民視提供）

王樂妍表示自己相當喜歡泡湯，但一開始要脫光都會超害羞，不過年輕女學生果然作風大膽，陳怡溱直接在王樂妍面前脫光下水，現場E奶大撞B奶，但雙方卻故作鎮定，陳怡溱直說都不敢看王樂妍「那邊」，王樂妍笑問：「那邊是哪邊？」笑翻大家，問及在池子裡有交談嗎？王樂妍竟秒回：「你說用哪裡交談？」一旁的GINO大驚：「你尺度大開耶！」現場眾人笑到不行。

王樂妍拍溫泉戲大秀姣好身材。（民視提供）

為了讓女星們秀出好身材，劇情當然得安排個泡湯戲，號稱E奶麻辣女教師的王樂妍，帶領3位女學生一起下水，其一女學生陳怡溱竟只穿內衣內褲就下水拍攝，完全忘記要穿泳衣預防曝光，拍攝後因浴巾吸水過重就往下滑，差點就三點全露春光乍現，事後陳怡溱更坦承自己是穿「紙內褲」，紙內褲遇水後就會更透，說著說著自己都害羞起來，一旁的王樂妍也直虧：「都給你露就好了啊！」

陳怡溱拍攝溫泉戲時差點三點全露。（民視提供）

邱子芯拍攝溫泉戲。（民視提供）

陳芊羽下水拍攝溫泉戲。（民視提供）

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