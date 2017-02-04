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人妻賴琳恩過年免煮飯 這樣過小蜜月好愜意

2017/02/04 13:05

過年期間陳乃榮（中）帶著新婚嬌妻賴琳恩（左），回上海跟家人團聚。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕賴琳恩今年元月和歌手陳乃榮結婚，搶當2017年第一對星夫妻，今年農曆新年就夫唱婦隨，跟著老公回上海過年，返台後才回台南看阿嬤，因為夫家沒有開伙的習慣，她不需要早起幫忙準備年夜飯，只要過著天天睡醒吃、吃飽逛街的愜意日子，相當舒服，如果說有什麼小遺憾，賴琳恩表示，他們在上海時興沖沖的想去上海迪士尼玩，卻遇到大客滿，只好在樂園外的商店拍照過乾癮。

據《蘋果日報》報導，賴琳恩平常就不太忌口，最愛的食物組合是珍奶配炸雞，這次到上海每天大吃大喝，直呼不胖也難，至於大家最關心的做人計畫，她透露因今年將舉行婚宴，也接下了新戲，暫時還沒有打算懷孕生小孩。

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