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歌手3歲兒抗癌成功！堅強挺過肝癌化療康復

2017/02/04 11:33

「加拿大情歌王子」麥可布雷（右）的大兒子諾亞（左）去年被診斷出罹患肝癌，重創他們一家人原本幸福美滿的生活。（翻攝自NY Daily News）

〔記者陳昱均／綜合報導〕唱紅歌曲《是時候了》（It's Time）並4度拿下葛萊美獎的「加拿大情歌王子」麥可布雷（又譯：麥可布伯雷），與阿根廷籍影星兼模特兒妻子路易莎娜洛比拉托（Luisana Lopilato）還有2個年幼的兒子原本過著幸福的4口之家生活，沒想到去年11月卻驚傳大兒子諾亞（Noah）被診斷出罹患肝癌，夫妻倆簡直猶如晴天霹靂，不得不為了專心陪伴兒子治療而放下手邊一切工作。麥可布雷後來帶著全家人一起美國洛杉磯接受治療，小小年紀的諾亞必須忍受化療的痛苦，幸好醫生認為他有90%機會能夠痊癒；而在醫治一段時間後的最近，就傳出了諾亞已經完全打敗癌症病魔、身體狀況好轉的好消息！

在接受化療之後，諾亞（最左）的病情已經有所好轉，最近更傳出康復的好消息。（翻攝自Instagram）

日前一名《El Trece》的阿根廷記者，透過路易莎娜洛比拉托的姊姊，得知了諾亞最近病情已經好轉的消息，對方告訴他：「癌症已經全部消失」，讓他忍不住搶先對外報出這個好消息；不久後，麥可布雷就在自己的臉書上發表聲明，寫道：「我們懷抱著感激的心情來通知大家，我們的兒子諾亞在接受治療的過程中進展順利，醫生們也都對於他未來的健康狀況抱持樂觀態度」，間接證實兒子病情確實已經復原許多。他更驕傲表示，兒子在接受治療時一直表現得十分勇敢，現在有了這樣的好結果，也要謝謝神、醫生，以及給予他們全家人關愛與祈禱的大家，「當我們繼續這趟旅程時，真的被你們大家的愛與支持療癒了許多」，對外界的關心感恩不已。

麥可布雷在臉書上對外公開諾亞健康健康好轉、醫生也對兒子病情感到樂觀的好消息。（翻攝自麥可布雷臉書）

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