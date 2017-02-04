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《自畫像》暗喻台灣政治 國際影展大放異彩

2017/02/04 11:14

Kiwebaby（左起）與導演陳宏一、演員林微弋出席《自畫像》映後座談，意外露出「三點激凸」。（海鵬提供）

〔記者吳琬婷／台北報導〕同時擁有男女性徵的Kiwebaby，隨電影《自畫像》劇組參加第46屆鹿特丹國際影展，他在首映會以「男身裝扮」現身，2日的映後座談則以「女身裝扮」亮相，Kiwebaby穿著一襲膚色緊身禮服，意外露出「三點激凸」，不過他雌雄同體模樣，照樣迷翻不少荷蘭熟男，爭相與他合影。

台片《自畫像》入選第46屆鹿特丹國際影展，因題材大膽又隱含政治暗喻，多場放映接連開出滿座，有些觀眾還特別在開演前排隊補位，現場一座難求。

Kiwebaby（中）雌雄同體的模樣，迷翻不少荷蘭熟男。（海鵬提供）

Kiwebaby在片中飾演一名徘徊在該當男生、還是女生的「訥訥」，後來看清世間情愛虛假、決心「維持現狀」勇於作自己，而這「跨性別」的設定，也巧妙用來暗喻台灣政治的統獨現狀。

Kiwebaby因出色演技加上特殊性別，瞬間在影展爆紅，他在首映會以「男身裝扮」現身，2日的映後座談則以「女身裝扮」亮相，一開口便以柔弱聲音向觀眾告白「我很迷惘」，現場立刻響起熱烈掌聲，許多熟男更是瞬間轉性，映後緊追Kiwebaby出場，迷戀程度連該片導演陳宏一都看得直呼：「我也很迷惘！」

Kiwebaby在首映會以「男身裝扮」現身。（海鵬提供）

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