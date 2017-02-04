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痞子阿姆怒了！饒舌新歌嗆川普是「婊子」

2017/02/04 10:38

饒舌天王阿姆（左）新歌又再次槓上川普（右），這次甚至痛罵他是個「婊子」。（翻攝自US Magazine）

〔記者陳昱均／綜合報導〕美國饒舌天王阿姆以自己的超強連珠炮快嘴聞名，他藉饒舌來痛批各種時政及政商、演藝圈名流的作風更是屢屢引起話題。2004年他的《安可秀》專輯發布會上，現任美國總統川普也特地出席，大讚阿姆是個大贏家，而且自己力挺他到底，但阿姆去年卻背棄了川普，在歌曲《競選演說》中酸川普是一個舉止無常的危險分子，顯得有些諷刺。最近，阿姆與饒舌歌手大尚恩（Big Sean）合作了新歌，他在裡面又忍不住罵起川普來，甚至還直接狠批川普是個「婊子」！

阿姆最近與大尚恩一起合作演唱新歌《No Favors》。（翻攝自阿姆推特）

阿姆在3日於推特發文表示，自己十分榮幸能夠參與大尚恩新專輯中的《No Favors》這首歌，而仔細一看歌詞，阿姆這次也依然火力全開，在裡面唱著：「我是個反對份子，沒有政府能控制這樣的突擊隊，你的人們不會想要這樣的，川普是個婊子，我會讓他的整個品牌及名聲被摧毀」，砲火相當猛烈，也傳達出自己對於川普政府的不滿之情，吸引大批粉絲及網友紛紛叫好，大讚：「不愧是阿姆！」

阿姆（左）去年就曾寫歌怒嗆當時還是美國總統候選人的川普（右）。（合成圖，翻攝臉書、網路）

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