雌雄同體雞凸引熟男跟蹤 台灣Kiwebaby紅到荷蘭！

Kiwebaby（中）瞬間爆紅影展，雌雄同體模樣照樣迷翻不少荷蘭熟男，映後緊跟不捨。（海鵬提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台片《自畫像》入選第46屆鹿特丹國際影展，放映場接連開出滿座，片中跨性別演出的Kiwebaby瞬間爆紅影展，首映以男身出現的「她」，昨天以女衫現身卻不掩下身激凸，雌雄同體模樣照樣迷翻不少荷蘭熟男，映後緊跟不捨。

一位從阿姆斯特丹趕來看《自畫像》的心理醫生Arthur，當場為Kiwebaby「開診」，建議她不要變性，因為她看來「情緒不穩定」。瞬間爆出不少荷蘭粉絲的Kiwebaby，今將與《自畫像》劇組受邀出席台灣駐海牙辦事處餐宴，她還為此傷腦筋該以男身、抑或女身出席！

Kiwebaby昨以柔弱聲音向觀眾告白「我很迷惘」，立刻激出觀眾無比愛憐，她沒在乎激凸，卻一直在意被風吹亂的瀏海。在電影《自畫像》中，她飾演一名徘徊在該做男生、還是做女生的「訥訥」，後來看清世間情愛虛假，決心「維持現狀」勇於做自己。

Kiwebaby坦言，過去為了像女生，她都會用膠帶去繃、去纏，現在覺得沒必要了，「即便雌雄同體、我也可以過得很自在，不必在意太多無畏的異樣眼光」。