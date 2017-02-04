限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

雌雄同體雞凸引熟男跟蹤 台灣Kiwebaby紅到荷蘭！

2017/02/04 09:49

Kiwebaby（中）瞬間爆紅影展，雌雄同體模樣照樣迷翻不少荷蘭熟男，映後緊跟不捨。（海鵬提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台片《自畫像》入選第46屆鹿特丹國際影展，放映場接連開出滿座，片中跨性別演出的Kiwebaby瞬間爆紅影展，首映以男身出現的「她」，昨天以女衫現身卻不掩下身激凸，雌雄同體模樣照樣迷翻不少荷蘭熟男，映後緊跟不捨。

一位從阿姆斯特丹趕來看《自畫像》的心理醫生Arthur，當場為Kiwebaby「開診」，建議她不要變性，因為她看來「情緒不穩定」。瞬間爆出不少荷蘭粉絲的Kiwebaby，今將與《自畫像》劇組受邀出席台灣駐海牙辦事處餐宴，她還為此傷腦筋該以男身、抑或女身出席！

Kiwebaby昨以柔弱聲音向觀眾告白「我很迷惘」，立刻激出觀眾無比愛憐，她沒在乎激凸，卻一直在意被風吹亂的瀏海。在電影《自畫像》中，她飾演一名徘徊在該做男生、還是做女生的「訥訥」，後來看清世間情愛虛假，決心「維持現狀」勇於做自己。

Kiwebaby坦言，過去為了像女生，她都會用膠帶去繃、去纏，現在覺得沒必要了，「即便雌雄同體、我也可以過得很自在，不必在意太多無畏的異樣眼光」。

相關新聞

推薦新聞
張善為癱3年病況好轉！復健有成腳掌可以動了 張善為癱3年病況好轉！復健有成腳掌可以動了
2017/02/04 07:38
張善為病3年工作全停擺 經濟來源從哪來？ 張善為病3年工作全停擺 經濟來源從哪來？
2017/02/04 09:52
（獨家）Doris胖17公斤卸貨倒數 胎前教育是台語 （獨家）Doris胖17公斤卸貨倒數 胎前教育是台語
2017/02/04 07:19
當媽後最大改變 林心如透露是… 當媽後最大改變 林心如透露是…
2017/02/04 08:47
坦言成名後也曾迷失 家人成金裕貞最大支柱 坦言成名後也曾迷失 家人成金裕貞最大支柱
2017/02/04 07:38
雌雄同體雞凸引熟男跟蹤 台灣Kiwebaby紅到荷蘭！ 雌雄同體雞凸引熟男跟蹤 台灣Kiwebaby紅到荷蘭！
2017/02/04 09:49
陳美鳳合體翁家明 螢幕夫妻紐約當鄰居 陳美鳳合體翁家明 螢幕夫妻紐約當鄰居
2017/02/04 06:00
川普再槓上阿諾！酸他當州長接主持都差強人意 川普再槓上阿諾！酸他當州長接主持都差強人意
2017/02/04 08:35
川普上任2周 勞勃狄尼洛還是想揍爆他的臉 川普上任2周 勞勃狄尼洛還是想揍爆他的臉
2017/02/04 08:05
星野源喜合體新垣 坂口大方同框高畑 星野源喜合體新垣 坂口大方同框高畑
2017/02/04 06:00
都給妳露就好啦！女星泡湯撞E奶快走光 都給妳露就好啦！女星泡湯撞E奶快走光
2017/02/04 11:45
歌手3歲兒抗癌成功！堅強挺過肝癌化療康復 歌手3歲兒抗癌成功！堅強挺過肝癌化療康復
2017/02/04 11:33
男友猛求婚 王樂妍沒鑽戒不嫁 男友猛求婚 王樂妍沒鑽戒不嫁
2017/02/04 06:00
金裕貞拍《雲畫》苦24小時纏胸 來台想逛夜市 金裕貞拍《雲畫》苦24小時纏胸 來台想逛夜市
2017/02/04 06:00
《自畫像》暗喻台灣政治 國際影展大放異彩 《自畫像》暗喻台灣政治 國際影展大放異彩
2017/02/04 11:14
天心飛韓國夫家過新年 喊許茹芸「學姐」 天心飛韓國夫家過新年 喊許茹芸「學姐」
2017/02/04 12:02
神話6人行報到 李玟雨搞笑搶拍Eric 神話6人行報到 李玟雨搞笑搶拍Eric
2017/02/04 06:00
沒看過《七龍珠》嗎？孫悟空宣傳東京奧運 強國鄉民崩潰惹 沒看過《七龍珠》嗎？孫悟空宣傳東京奧運 強國鄉民崩潰惹
2017/02/04 12:04
閃靈Doris卸貨倒數 Freddy台語胎教 閃靈Doris卸貨倒數 Freddy台語胎教
2017/02/04 06:00
（影音）大S自家辦春晚 王力宏做客飆歌 （影音）大S自家辦春晚 王力宏做客飆歌
2017/02/04 12:09
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.