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劉樂妍合體郭冠英！ 還幫他拉到中國戲約

2017/02/04 09:41
劉樂妍過年期間偶然結識因說出「高籍外省人」惹議的前政府官員郭冠英，兩人相約聚餐。（圖擷取自劉樂妍臉書粉絲團）劉樂妍過年期間偶然結識因說出「高籍外省人」惹議的前政府官員郭冠英，兩人相約聚餐。（圖擷取自劉樂妍臉書粉絲團）

〔即時新聞／綜合報導〕H奶女星劉樂妍因為頻發認同中國的言論，遭到民眾砲轟，日前農曆新年她從中國返台，竟在機上巧遇政治立場一致的前新聞局官員郭冠英，兩人一拍即合，還相約聚會吃飯。劉樂妍很同情郭沒有薪水，揚言要找郭拍戲。

劉樂妍表示要找郭冠英拍戲。（圖擷取自劉樂妍臉書粉絲團）劉樂妍表示要找郭冠英拍戲。（圖擷取自劉樂妍臉書粉絲團）

劉樂妍1日PO出她與郭冠英聚餐的照片並指出，「真的好榮幸受邀聚餐，我是幸福幸運之人，大吃大喝結束買單時才知道，原來哥哥已經9年沒有薪水了……我好像比他有錢，應該我買單厚？他居然說沒關係，他還有國安基金！？好險……我拿起皮夾的手又默默的放下了」。

劉樂妍3日晚再PO出她在中國受封「愛國女星」的簽約儀式照片，同時表示，「上次和郭冠英哥哥聊天，知道了他很多故事，知道他原來是我們台灣的大官，為台灣奉獻一生，知道了好不容易打贏了退休金官司，但是依然還是沒有拿到一毛錢……他過了9年沒有收入，沒有工作的日子……對有一身抱負和理想的人來說，失去工作舞台真的是一件很可怕的事……」。

劉樂妍再說，「他是我們以前台灣新聞局的大官……原來我們在威尼斯影展有見過面！那一年幫幫我愛神在威尼斯比賽，我全身家當都被扒了，他安排我上火車去羅馬，只能說世界真小……我好像可以幫他什麼，我去跟我們《寶島之戀》製片人説，製片人決定找他拍戲，因為《寶島之戀》這部電影的主旨，本來就是為了化解兩岸誤會，增進雙方了解而拍的，寶島本來就是寶島，台灣島上不光只有台獨，更多的是台灣同胞，想告訴他我幫他找到工作了！希望他會開心這個好消息」。

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