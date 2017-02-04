租地110坪蓋狗舍月花15萬 米可白支持零撲殺

家中2隻愛犬「秀秀」和「錢錢」，是米可白的心頭肉。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕米可白自兒童節目出道，以「葡萄姐姐」深獲小朋友喜愛。婚後她與老公積極照顧流浪狗，甚至不惜每月花15萬元，租地蓋狗舍，是演藝圈裡眾所皆知的愛狗人士。

《蘋果日報》報導，愛狗的米可白家裡養了2隻愛犬「秀秀」和「錢錢」，她透露，當初在臉書看到秀秀被捕狗大隊追捕，相當心疼，因此將牠帶回認養。長久以來關心流浪狗生計的她，更和老公在新竹租了110坪地，蓋成2間狗舍，儘管每月需花費15萬元，夫妻倆仍全心照顧沒有家的毛孩們。她表示，現在約有30幾隻，都是認養的米克斯，因為米克斯犬最容易被棄養，而在狗舍後還有一塊地，則是用來安置過世的狗。

面對未來，若是有了小孩，米可白也打算讓小孩與毛孩共處、一同相伴成長，「有人說狗跟人不能一起住，會有細菌，尤其是孕婦，但其實狗狗吃生食才會有細菌，我們的狗都是吃熟食，所以不用擔心」。而《動物保護法》零安樂死措施今上路，她雖支持但仍擔心尚未有配套的收容所接續，並盼政府實施法令時要有配套措施，也希望所有養毛孩的主人都能負起責任，在牠們的一生不離不棄。

米可白是演藝圈裡出了名的愛狗人士，她和老公為了毛孩，不惜月花15萬租地蓋狗舍。（翻攝自臉書）