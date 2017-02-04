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張善為病3年工作全停擺 經濟來源從哪來？

2017/02/04 09:52

張善為病倒後，演藝事業全面停擺，不過還好有醫療保險和儲蓄，家裡開旅行社，目前經濟狀況無虞。（資料照，記者趙世勳攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕張善為2014年因血塊壓迫脊椎神經，導致不良於行，不過經過長期復健，病況逐漸好轉，最近傳出已經可以轉動腳掌和腳踝，雖然仍須家人攙扶如廁，但癱瘓了這麼長一段時間，已經是相當大的進步，張善為和王仁甫曾搭檔主持《完全娛樂》，交情頗佳，王仁甫去年10月透露，一直和張媽媽保持聯絡，當時就有聽聞對方情況漸入佳境。

據《蘋果日報》報導，昨王仁甫聽到張善為狀況好轉，已可以彎曲腳掌、腳踝，感到很欣慰，表示：「善為很努力，也想趕快好起來，所有的祝福和支持鼓勵，我相信他都感受得到，祝他趕快康復，和張善為合作《麻辣鮮師》成為好友的杜詩梅，也表示非常開心，「就我對他的了解，他應該還不願意讓我們去吵他吧，以他獅子座的個性，一定要帥帥氣氣的呀」，並喊話鼓勵他說：「棒棒的！離我們約會的時間越來越近囉！」不少粉絲除了等張善為回來，也相當擔心他病後演藝工作全面停擺的經濟來源，據悉，還好有醫療保險和儲蓄，家裡開旅行社，經濟無虞。

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