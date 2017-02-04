川普再槓上阿諾！酸他當州長接主持都差強人意
2017/02/04 08:35
川普（左）與阿諾史瓦辛格（右）最近不斷隔空開火來砲轟對方。（翻攝自Yahoo!Celebrity）
〔記者陳昱均／綜合報導〕同樣都來自共和黨的藝人兼政治人川普以及阿諾史瓦辛格，最近把各種彼此間的新仇舊恨正式搬到檯面上演出，川普先是在美國年度「國家祈禱早餐
對於川普的諷刺，阿諾上傳自拍影片作出反擊。（翻攝自ABC News）
在阿諾史瓦辛格上傳了一支自拍影片回嗆川普：「既然你是收視評價方面的專家，那我們為什麼不乾脆來交換工作呢？這樣的話，民眾就終於能夠安然入睡了啊！」後，川普3日晚間也在自己的推特發文：「是的，阿諾史瓦辛格當加州州長時真的表現得超爛，沒想到他接棒主持《誰是接班人》後還比那更糟糕...」，最後更不忘補刀：「至少他很努力嘗試過了啦」，酸度破表，讓網友們紛紛表示看了一場精彩的肥皂劇，也十分期待阿諾還會怎樣來回應川普。
川普昨晚直接在自己的推特上酸阿諾當加州州長與主持都差強人意。（翻攝自川普推特）
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