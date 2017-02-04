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沒看過《七龍珠》嗎？孫悟空宣傳東京奧運 強國鄉民崩潰惹

2017/02/04 12:04

外媒報導，日本有意派《七龍珠》主角悟空，擔任奧運宣傳大使。（翻攝自新浪體育）

〔娛樂頻道／綜合報導〕在去年的巴西奧運閉幕式上，預告將在日本東京舉辦下一屆奧運會，體育結合動漫的演出震撼全球，距離東京奧運還有3年籌備時間，近日外媒搶先報導，日本有意讓知名動漫《七龍珠》的主角「孫悟空」擔任宣傳大使，此外，和奧運相關的帽子，還會加入其他知名動漫，如《超級瑪莉歐》、《美少女戰士》、《航海王》、《妖怪手錶》等，不過，消息尚未獲得日方證實，強國網友已經先開砲了。

2020東京奧運宣傳短片結合體育和動漫元素。（翻攝自YouTube）

據《ETtoday》報導，漫畫家烏山明的《七龍珠》紅遍全球，故事中的主角「孫悟空」是心地善良的賽亞人，還有另一個名字叫「卡卡羅特」，全球動漫迷都瞭若指掌，但確實「孫悟空」這名字由來是自《西遊記》，代步工具則是觔斗雲，外媒指出「孫悟空」將會擔任奧運形象大使，不少強國網友得知這個傳聞，反問：「孫悟空啥時變日本人了？」，狠酸：「這是抄襲吧。」不過也立刻引起不少動漫迷不甘示弱反嗆：「不需這麼玻璃心。」並解釋：「完全是兩個角色，沒看過《七龍珠》嗎？」

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