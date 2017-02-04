許孟哲分手33天滿臉鬍渣 削瘦未走出情傷
2017/02/04 08:42
許孟哲（左）初六現身好事多採買，看上去相當頹廢，疑似還沒走出和張艾亞（右）分手的陰霾。（資料照、翻攝自臉書）
〔娛樂頻道／綜合報導〕大年初六開工日，許孟哲也出關採購生活用品，被目擊現身內湖好事多，形單影隻的他兩頰削瘦、滿臉鬍渣，模樣有些頹廢，他年初和交往3年多的女友張艾亞分手，又因檔期問題必須放棄國手資格，無法參加冰球亞冬運，衰事連連疑似讓他提不起勁，看起來心情鬱悶，經紀人證實，他還在療情傷，和小白仍然是朋友。
據《蘋果日報》報導，逛賣場時，許孟哲一直眉頭深鎖，面無表情，直到遇到粉絲抱著嬰兒要求合照，才露出難得的笑臉，並不時逗弄小寶寶，而民眾拿手機拍他，他也報以靦腆微笑，他以前曾因被跟拍動粗，對照以往火爆浪子的性格，現在明顯成熟穩重許多，經紀人也表示當完兵的他沉穩許多，較懂得跟民眾互動，現在全力衝刺事業，2月將擔綱大愛新劇，目前正在和劇組協調，希望能參加4月舉辦的保加利亞世界杯冰球錦標賽，春節期間除了陪家人，也努力做功課揣摩角色。
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