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川普上任2周 勞勃狄尼洛還是想揍爆他的臉

2017/02/04 08:05

影帝勞勃狄尼洛（右）表示自己到現在仍然非常想要揍爆川普（左）的臉。（翻攝自NDTV）

〔記者陳昱均／綜合報導〕地產大亨川普從政治素人一舉翻身成為美國新任總統已經過了2周，新官上任三把火的他急著推行自己的新政，卻引發更多民怨，爭議不斷。而在選前就曾大力抨擊川普，一連以15個狠毒的形容詞痛罵他是「廢物」、「豬」、「詐欺者」、「智障」，甚至放話想揍爆他臉的73歲奧斯卡影帝勞勃狄尼洛，不僅在川普就職當天與茱莉安摩爾、「浩克」馬克魯法洛，亞歷鮑德溫等藝人聚集在紐約的川普國際酒店大廈前，與民主黨出身的紐約市長比爾白思豪及近萬名群眾一起示威反川普，最近也又再次表明自己「還是想要揍爆川普的臉」。

勞勃狄尼洛選前就曾在影片中公開痛罵川普的愚蠢。（翻攝自推特）

雖然在川普在大選中確定擊敗希拉蕊並將成為美國新總統後，勞勃狄尼洛曾態度轉趨委婉地表示：「他現在是總統了，我不能這麼做」，但這樣的念頭似乎仍一直在他腦海中揮之不去，3日他做客ABC節目《The View》宣傳新片《喜劇明星》時，就公開解釋：「我之前會那樣說，是因為他自己說過想要揍爆別人，究竟吃了什麼熊心豹子膽讓他能對著群眾這樣說？他到底哪來的勇氣說出這些話？所以當然了，我真的是也非常想要揍爆他的臉。」

勞勃狄尼洛解釋自己會說想揍爆川普的臉，都是因為川普先對人民這樣說的。（翻攝自The Daily Beast）

勞勃狄尼洛也澄清自己的說法只是一種「象徵」，並不會真的跑去找川普本人並一拳揍到他臉上，「但他必須聽到這件事，你們懂的，因為這就是人民真正的感受」，影帝也霸氣說道雖然聽到這種事情讓人感覺很差，而且他其實也不應該這樣煽動他人情緒，但是當人民被川普這樣霸凌時，你所要做的就是「霸凌回去，好讓他們閉嘴」，吸引現場觀眾一陣拍手叫好。

勞勃狄尼洛在川普正式就職的抗議活動上，形容他「是這個國家以及這個城市的惡例子」。（法新社）

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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