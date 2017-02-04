張善為癱3年病況好轉！復健有成腳掌可以動了
2017/02/04 07:38
張善為2014年病癱後，經過長期復健，病況漸漸好轉，如今已能彎曲腳掌和腳踝。（資料照，記者王文麟攝）
〔娛樂頻道／綜合報導〕41歲藝人張善為2013年突然失去行走能力，診斷出血塊壓迫到脊椎神經，不良於行，當時開刀住院9個月，由家人輪流照料並全面暫停演藝活動，他隔年一度在臉書上大嘆連動腳趾都很困難，後來就完全封閉自己，臉書、手機全面關閉，和外界斷絕聯繫，只讓助理阿耀探視，經過長期復健，情況漸漸好轉，現在已經可以動腳掌了，雖仍須家人協助如廁，但已是相當大的進步。
據《蘋果日報》報導，阿耀平常工作忙，距離上次探視張善為已半年，最近帶著對方最愛的太陽餅前往探視，讓對方非常開心，他透露張善為原本只能動腳趾，每天努力復健，現在腳掌和腳踝已經可以彎曲，氣色也比之前紅潤多了，病況有明顯改善，但張善為個性追求完美，依然謝絕外界探訪，目前由家人和看護共同照料，定期去台大醫院復健，在家中也不間斷，雖然康復速度慢，但靠著強大意志力和家人陪伴，一直堅持到現在。
張善為當年病倒消息，震驚演藝圈。（資料照，張善為經紀人提供）
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