限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

坦言成名後也曾迷失 家人成金裕貞最大支柱

2017/02/04 07:38

金裕貞今在台辦見面會，和粉絲相見歡。（記者潘少棠攝）

〔記者陳立妍／台北報導〕17歲的南韓「國民妹妹」金裕貞今下午將首度在台會粉絲，搶下農曆新年後首位來台韓星頭香，昨抵台後她馬不停蹄接受12場訪問，面帶微笑、敬業完成所有通告，笑說最期待結束工作後和媽媽去逛夜市、吃剉冰。

金裕貞先前因出席新片《因為愛》宣傳站三七步挨批，一度因負評導致身心俱疲昏倒住院，她年初出院後停工在家休息，開工第一個行程就是來台灣辦見面會。她4歲時以電影《DMZ非武裝地帶》出道，曾演過宋慧喬、韓孝珠、韓佳人、文瑾瑩等大咖的童年時期，被問到從小就享受成為名人的滋味，生活上隨之而來的困擾是什麼？金裕貞坦言，「我也有過搖擺不定、迷失的時候，但這個時候家人都會給我一些建言。」

上月和金裕貞共演古裝劇《請回答1988》的朴寶劍，也曾趁著來台辦見面會的空檔去逛夜市，吸引數十名鐵粉追星，問她和媽媽去夜市會「喬裝」嗎？金裕貞表示：「我其實不在意被認出來，但如果跟我出去的人會在意，那我就會戴口罩。」並稱如果能卸下明星光環，當個單純的學生，最想做的事就是「跟朋友去逛街、在家睡到飽、和朋友玩睡衣派對」，對一般人來說再平凡不過的小事，卻是她最大的心願。

此外，金裕貞的台北場見面會門票已售出約7成，粉絲可現場購票。

相關新聞

推薦新聞
F奶舞孃收淫媒伴遊私訊 價碼讓眾人驚呆了！ F奶舞孃收淫媒伴遊私訊 價碼讓眾人驚呆了！
2017/02/04 07:27
當媽後最大改變 林心如透露是… 當媽後最大改變 林心如透露是…
2017/02/04 08:47
最性感搖滾女藝人Doris 懷孕不碰貝斯 最性感搖滾女藝人Doris 懷孕不碰貝斯
2017/02/04 07:13
雌雄同體雞凸引熟男跟蹤 台灣Kiwebaby紅到荷蘭！ 雌雄同體雞凸引熟男跟蹤 台灣Kiwebaby紅到荷蘭！
2017/02/04 09:49
劉樂妍合體郭冠英！ 還幫他拉到中國戲約 劉樂妍合體郭冠英！ 還幫他拉到中國戲約
2017/02/04 09:41
租地110坪蓋狗舍月花15萬 米可白支持零撲殺 租地110坪蓋狗舍月花15萬 米可白支持零撲殺
2017/02/04 10:29
陳美鳳合體翁家明 螢幕夫妻紐約當鄰居 陳美鳳合體翁家明 螢幕夫妻紐約當鄰居
2017/02/04 06:00
川普上任2周 勞勃狄尼洛還是想揍爆他的臉 川普上任2周 勞勃狄尼洛還是想揍爆他的臉
2017/02/04 08:05
都給妳露就好啦！女星泡湯撞E奶快走光 都給妳露就好啦！女星泡湯撞E奶快走光
2017/02/04 11:45
星野源喜合體新垣 坂口大方同框高畑 星野源喜合體新垣 坂口大方同框高畑
2017/02/04 06:00
痞子阿姆怒了！饒舌新歌嗆川普是「婊子」 痞子阿姆怒了！饒舌新歌嗆川普是「婊子」
2017/02/04 10:38
鄒倩琳辭主播 前進好萊塢 鄒倩琳辭主播 前進好萊塢
2017/02/04 06:00
金裕貞拍《雲畫》苦24小時纏胸 來台想逛夜市 金裕貞拍《雲畫》苦24小時纏胸 來台想逛夜市
2017/02/04 06:00
天心飛韓國夫家過新年 喊許茹芸「學姐」 天心飛韓國夫家過新年 喊許茹芸「學姐」
2017/02/04 12:02
《自畫像》暗喻台灣政治 國際影展大放異彩 《自畫像》暗喻台灣政治 國際影展大放異彩
2017/02/04 11:14
沒看過《七龍珠》嗎？孫悟空宣傳東京奧運 強國鄉民崩潰惹 沒看過《七龍珠》嗎？孫悟空宣傳東京奧運 強國鄉民崩潰惹
2017/02/04 12:04
賀歲片慘澹 侯孝賢：好看就會有人看 賀歲片慘澹 侯孝賢：好看就會有人看
2017/02/04 06:00
（影音）大S自家辦春晚 王力宏做客飆歌 （影音）大S自家辦春晚 王力宏做客飆歌
2017/02/04 12:09
閃靈Doris卸貨倒數 Freddy台語胎教 閃靈Doris卸貨倒數 Freddy台語胎教
2017/02/04 06:00
輔導金掛名案 文化部︰2周內重審 輔導金掛名案 文化部︰2周內重審
2017/02/04 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.