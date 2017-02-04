坦言成名後也曾迷失 家人成金裕貞最大支柱

金裕貞今在台辦見面會，和粉絲相見歡。（記者潘少棠攝）

〔記者陳立妍／台北報導〕17歲的南韓「國民妹妹」金裕貞今下午將首度在台會粉絲，搶下農曆新年後首位來台韓星頭香，昨抵台後她馬不停蹄接受12場訪問，面帶微笑、敬業完成所有通告，笑說最期待結束工作後和媽媽去逛夜市、吃剉冰。

金裕貞先前因出席新片《因為愛》宣傳站三七步挨批，一度因負評導致身心俱疲昏倒住院，她年初出院後停工在家休息，開工第一個行程就是來台灣辦見面會。她4歲時以電影《DMZ非武裝地帶》出道，曾演過宋慧喬、韓孝珠、韓佳人、文瑾瑩等大咖的童年時期，被問到從小就享受成為名人的滋味，生活上隨之而來的困擾是什麼？金裕貞坦言，「我也有過搖擺不定、迷失的時候，但這個時候家人都會給我一些建言。」

上月和金裕貞共演古裝劇《請回答1988》的朴寶劍，也曾趁著來台辦見面會的空檔去逛夜市，吸引數十名鐵粉追星，問她和媽媽去夜市會「喬裝」嗎？金裕貞表示：「我其實不在意被認出來，但如果跟我出去的人會在意，那我就會戴口罩。」並稱如果能卸下明星光環，當個單純的學生，最想做的事就是「跟朋友去逛街、在家睡到飽、和朋友玩睡衣派對」，對一般人來說再平凡不過的小事，卻是她最大的心願。

此外，金裕貞的台北場見面會門票已售出約7成，粉絲可現場購票。