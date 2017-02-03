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巫啟賢被控教唆傷人、偽造文書 經9個月判決出爐！

2017/02/03 22:52

巫啟賢去年捲入教唆傷人事件，今北檢判定處分不起訴。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手巫啟賢去年5月被麥谷國際娛樂沈姓負責人指控涉嫌教唆傷人，甚至涉及偽造文書罪，私下將演唱會場地轉租給別人。今經過9個月，台北地檢署以構成要件不足，對巫啟賢偽造文書一案處分不起訴；而教唆傷人一案，當時巫啟賢到案後否認罪行，今北檢判決涉嫌的林男、黃男依傷害罪起訴，另一名稱「RADIO」的男子則還在審辦中。

據《蘋果日報》報導，2013年11月，沈男遭2名男子以電擊棒攻擊，造成身體和臉部多處挫傷，經鄰居報案後送醫急救。而這起案件疑似與巫啟賢有關，原因是沈男曾和巫啟賢約定北京演唱會交由麥谷國際負責，便以執行費、贊助金作為宣傳專輯的報酬，不料卻因中國禁奢導致演唱會延期，之後又指控巫啟賢偽造麥谷國際的文件，私自將演唱會場地轉租給他人，並要求麥谷退佣金，沈男拒絕因而引起禍端。

去年5月巫啟賢被指控教唆傷人和偽造文書，到案後他全盤否認。（記者錢利忠攝）

警方偵辦後找到其中2名嫌疑人，並在他們的通聯記錄中發現巫啟賢的號碼，讓沈男直指巫啟賢涉嫌教唆傷人和偽造文書。檢察官調閱文件後，偽造的文件來自中國，且沒有麥谷國際的印文和負責人署名，因此已構成要件不足宣布偽造文書罪處分不起訴。

另外，涉嫌傷害沈男的林男、黃男依傷害罪起訴，但2人稱當時手機被另一名男子RADIO借去打電話，並不知道是打給巫啟賢，也不知道談話內容，因此無法證實是巫啟賢教唆。而RADIO至今下落不明，目前列為另案偵辦中。

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