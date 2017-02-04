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最性感搖滾女藝人Doris 懷孕不碰貝斯

2017/02/04 07:13

閃靈團長兼貝斯手Doris。（出日音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕閃靈團長兼貝斯手「Doris」的知名度享譽國際，她在舞台上魅力十足，曾被選為全球最性感重金屬的搖滾女藝人，對於將當媽，Doris自招從懷孕開始，就沒再碰過貝斯，她笑說：「有時候會彈鋼琴啦，因為有事沒事就亂彈，畢竟貝斯要接線，可能要跟團員練團的時候，才會比較好玩。」

閃靈Doris預產期將至，形容心情緊張又伴隨期待。（出日音樂提供）

她現在專心養胎，偶爾會去上孕婦瑜珈課程，盡量逼自己吃得營養、健康一點，不過她為了肚中的寶寶也很費心，連化妝品都只能挑有機的，「有上網查了一下，重新買了一組號稱『可以吃』的化妝品，現在連膚質都改變，還沒有生小孩，就先多花了好幾萬塊。」

閒不下來的她，直到年初才開始放假，談到Freddy去年選上立委，2人先後退出大港開唱及音樂教室的股份跟經營，雖然現階段法律沒這規定，但為了避免困擾，只能決定退出熱愛的團隊跟公司。

Freddy碰上立法院休會，近來多待Doris身邊相伴，至於當媽後工作要如何分配？Doris說以後工作仍以閃靈為主，她產後打算拚甩肉，盼今年有機會與閃靈到國外參加音樂祭。對於Freddy在1日剛過41歲生日，夫妻倆是否特別慶祝？Doris表示：「原本想說要帶他去吃鐵板燒，但他說只想睡覺，就去吃個拉麵，可能他現在工作有累到吧，反正是他自己的選擇。」

林昶佐、Doris。（出日音樂提供）

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