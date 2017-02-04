（獨家）Doris胖17公斤卸貨倒數 胎前教育是台語
2017/02/04 07:19
閃靈Doris預產期將至，形容心情緊張又伴隨期待。（記者陽昕翰攝）
〔記者陽昕翰／台北報導〕閃靈團長Doris懷胎35周，將為人母的她接受本報獨家專訪，透露孕期已胖了17公斤，忍不住哀號：「無法接受，覺得膝蓋承受力變大，水腫很不舒服，有時半夜會抽筋！」Freddy每次陪產檢零缺席，平常最愛跟寶寶講台語，未來是否繼續拚第二胎？Doris笑說：「可能要生出來（第一胎）才知道！」
Doris形容現在心情緊張又伴隨期待，畢竟當媽仍比計畫來得早，「本來要先做個身體檢查，都還沒開始，他就突然來了。」不過Freddy比她還喜歡小孩，在路上看到嬰兒就會很嗨，甚至對Doris喊話：「妳就負責生就好，之後就交給我來帶！」
以前Doris（左）跟林昶佐一起做音樂工作，幾乎都膩在一起。（資料照，出日音樂提供）
對於Freddy說以後要把寶寶帶到立法院附設的托嬰中心，Doris則想要自己先帶，他們不希望小孩以後被寵壞，Freddy更堅持未來寶寶只能睡嬰兒房，「他希望主臥室連嬰兒床都不要放，說放監視器就可以處理，但這點我就放心不下，希望前幾個月能先陪睡。」
夫妻倆打算自己幫寶寶取名，現在就先叫小名「林米魯（啤酒）」，他們把握最後的悠閒時光，前陣子開車跑到花蓮、台東旅行。Freddy平常愛跟寶寶聊天，Doris笑稱：「但堅持一定要用台語講話，有說以後小朋友先別學英文，會說台語跟華文就好。」
閃靈今年計畫參加國外音樂祭，最新電影《衝組》正在籌備中。（出日音樂提供）
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