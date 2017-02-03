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黃日華探病爆料劉德華吃胖 將比預期快出院

2017/02/03 21:54

劉德華目前精神狀態良好，很快就能出院。（資料照，記者趙世勳攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「華仔」劉德華上月在泰國拍廣告發生墜馬意外，他搭醫療專機趕回到香港療傷，經過半個月的住院治療後，有不少星友們陸續到醫院探訪他，今日港星黃日華夫婦和商人余錦遠夫婦也到醫院探訪他。黃日華稱劉德華是自己的保齡球師父，因此都稱對方為「劉師父」，黃日華向媒體轉達劉德華的話，請在外守候的媒體早點回家休息，「他叫大家放心不要擔心，會努力盡快出院。」

黃日華轉達劉德華的話，並分享劉德華的狀況要粉絲不用擔心。（香港明報提供）

據香港媒體報導，黃日華表示劉德華身體狀況好很多，在充足的休息後氣色和食慾都恢復正常了，他還笑說第一眼看見劉德華便忍不住調侃他：「吃胖了喔！兄弟。」他透露劉德華已經可以坐起來，但還不能下床，劉德華康復的狀況比預期還要快速的多，現在已經沒有在服用止痛藥。被問到有沒有聽到劉德華向他抱怨，黃日華笑稱一個怎麼活耀的人突然要他休息，一定會很悶的，「只能叫他不要心急，盡量休息聽醫生說話，希望他快點出院和我們再一起玩。」

港星鄭中基下午也到醫院探訪劉德華，稱他狀況已經好很多。（香港明報提供）

港星鄭中基下午也到醫院探訪劉德華，稱他狀況已經好很多。（香港明報提供）

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