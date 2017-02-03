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超糗！Lulu上錯車還不知道 司機：小姐搭錯車了

2017/02/03 21:57

Lulu透露在機場搭錯車的糗事。（翻攝自Lulu黃路梓茵臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「Lulu」黃路梓茵外型甜美可愛，在鏡頭前搞笑、不做作的模樣，深受觀眾喜愛，成功在主持界闖下亮眼成績。近日，Lulu趁著春節假期帶著家人一起到南韓旅遊，沒想到今日一回到台灣就發生蠢事上錯車，讓她哭笑不得，直呼「對不起林小姐」這趟旅程只能用87分畫下句點。

Lulu（右）趁農曆春節帶著家人到南韓旅遊。（翻攝自Lulu黃路梓茵臉書）

Lulu今在臉書分享下飛機的蠢事，透露下飛機後叫了車接送，一出機場看到和預定的車一樣的車牌前三碼、顏色就不疑有他地上車了，司機也忙著幫她搬行李，雙方都沒有確認對方身分，沒想到一上車司機就問Lulu，「你是林小姐的朋友喔？」讓她一頭霧水，幸好司機發現不對勁「咦小姐你是不是坐錯車」，Lulu才驚覺上錯車了，趕緊轉彎回到機場，下車遇到原本叫車的「林小姐」，讓對方笑歪。

Lulu個性活潑，在鏡頭前努力搞笑、不做作的形象深受觀眾喜愛。（翻攝自Lulu黃路梓茵臉書）

Lulu超糗的經驗一公開，讓網友笑翻，「Lulu你太可愛了啦」、「太搞笑了，但也不能怪你，一樣的時間、地點，車號只差兩碼，顏色還一樣，真的很容易搞錯」、「87分不能再高了」。

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