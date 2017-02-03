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李妍憬曝毆人後神隱原因 揭16歲斷開出獄父辛酸史

2017/02/03 21:16

李妍憬去年事業陷入低潮。（翻攝自李妍憬臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星李妍憬去年10月因為和賀姓計程車司機互毆鬧上新聞，除了形象轉黑，演藝事業也跌落谷底，出國避風頭一陣子後，李妍憬終於於今年過年回台，更開始頻繁在臉書上與粉絲互動，還自曝神隱的背後原因，以及自己16歲時的悲慘少年往事。

李妍憬去年因為和計程車司機互毆身上多處都是傷。（資料照，記者陳逸寬攝）

李妍憬今日在臉書發文表示，很多人都只看到她嗆人、大姊頭的一面，又因為她是藝人就把所有罪責都強壓到她身上，但她自曝其實16歲就自己辦好一切轉學文件，要出獄的爸爸簽名之後就一個人帶著當洗頭小妹賺的5000塊上台北，誓言不再帶給家人麻煩，也是從那時起，她就自認「人生的路是自己選擇的，我選擇負責」。

李妍憬說，事發的時候有長輩就叫她去躺醫院就好，但是她因為個性倔強不願意這樣做，甚至到了國外、即使「高燒不退、點滴掛著」，也依舊想著要照顧家人。李強調，如今她已經收斂了不少脾氣，之前神隱是不希望身邊的人受到傷害，不過現在她覺得自己有能力負責任便願意站出來發聲，只希望這一切都可以圓滿落幕。

李妍憬臉書全文。（翻攝自李妍憬臉書）

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