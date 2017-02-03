曾之喬自曝14歲出道辛酸 遭「導演不斷羞辱」只為逼哭她

曾之喬演過多部電視劇，卻表示其實過去壓力很大。（翻攝自曾之喬臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人曾之喬自14歲出道，剛出道時就接拍多部電視劇，至今在戲劇方面表現亮眼，深受粉絲喜愛。在戲劇圈占一席之地的她，卻自曝其實過去壓力很大，因演不出哭戲還得要導演不斷羞辱逼哭她。回憶起過往她笑回，「現在看到14歲的小孩，我都覺得你去旁邊玩沙啦，不要進來這個圈子。」

據《ELLE》報導，曾之喬出道後的第一部戲她幸運演出女主角，卻讓她壓力非常大。由於沒戀愛經驗，她演不出愛情對手戲，除此之外，她表示，因出道前是運動員，自尊心比較強，常常因為無法把心放軟導致哭戲哭不出來，「當時逼得導演不停地罵我羞辱我，只為了把我逼哭，於是我也只能逼自己撐過去」。

除了戲劇方面外，曾之喬當時和劉品言組成團體「Sweety」，喜歡唱歌的她過去曾參加歌唱比賽，也獲得不錯的成績，她坦言：「當時想當歌手並沒有絕對的原因，我就是很世俗的想要被看見。」進了演藝圈後，她才知道要成名相對也得付出許多代價。

曾之喬（右）和劉品言（左）過去組成團體「sweety」，現2人各自發展，單飛不解散。（翻攝自曾之喬臉書）

曾之喬的演藝生涯起起伏伏，年紀輕輕就進演藝圈的她大嘆「過去也曾經歷身心崩潰的過程」，回想一路走來的辛酸，她也笑稱自己是「逆生長」，現在反而不去在乎別人怎麼想，「去做自己真正喜歡的事情。反正失敗就失敗了，又不是沒慘過」。

曾之喬日前和邵雨薇、鬼鬼等人合拍雜誌《ELLE》，並接受採訪。