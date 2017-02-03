限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

曾之喬自曝14歲出道辛酸 遭「導演不斷羞辱」只為逼哭她

2017/02/03 21:59

曾之喬演過多部電視劇，卻表示其實過去壓力很大。（翻攝自曾之喬臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人曾之喬自14歲出道，剛出道時就接拍多部電視劇，至今在戲劇方面表現亮眼，深受粉絲喜愛。在戲劇圈占一席之地的她，卻自曝其實過去壓力很大，因演不出哭戲還得要導演不斷羞辱逼哭她。回憶起過往她笑回，現在看到14歲的小孩，我都覺得你去旁邊玩沙啦，不要進來這個圈子。」

據《ELLE》報導，曾之喬出道後的第一部戲她幸運演出女主角，卻讓她壓力非常大。由於沒戀愛經驗，她演不出愛情對手戲，除此之外，她表示，因出道前是運動員，自尊心比較強，常常因為無法把心放軟導致哭戲哭不出來，「當時逼得導演不停地罵我羞辱我，只為了把我逼哭，於是我也只能逼自己撐過去」。

除了戲劇方面外，曾之喬當時和劉品言組成團體「Sweety」，喜歡唱歌的她過去曾參加歌唱比賽，也獲得不錯的成績，她坦言：「當時想當歌手並沒有絕對的原因，我就是很世俗的想要被看見。」進了演藝圈後，她才知道要成名相對也得付出許多代價。

曾之喬（右）和劉品言（左）過去組成團體「sweety」，現2人各自發展，單飛不解散。（翻攝自曾之喬臉書）

曾之喬的演藝生涯起起伏伏，年紀輕輕就進演藝圈的她大嘆「過去也曾經歷身心崩潰的過程」，回想一路走來的辛酸，她也笑稱自己是「逆生長」，現在反而不去在乎別人怎麼想，「去做自己真正喜歡的事情。反正失敗就失敗了，又不是沒慘過」。

曾之喬日前和邵雨薇、鬼鬼等人合拍雜誌《ELLE》，並接受採訪。

相關新聞

推薦新聞
大牙曬比基尼辣照 「雪乳蛇腰長腿」身材超逆天！ 大牙曬比基尼辣照 「雪乳蛇腰長腿」身材超逆天！
2017/02/03 20:46
驚！姚明巨人神基因 6歲女兒竟快到成人肩膀 驚！姚明巨人神基因 6歲女兒竟快到成人肩膀
2017/02/03 22:09
「不想丟台灣人的臉」鬼鬼力拼在韓出道駁「潛規則」 「不想丟台灣人的臉」鬼鬼力拼在韓出道駁「潛規則」
2017/02/03 21:15
緊牽馮德倫現身機場後 舒淇再曬夫妻同框閃照 緊牽馮德倫現身機場後 舒淇再曬夫妻同框閃照
2017/02/03 20:25
千億老公稱不知奶茶妹漂亮 遭酸「不知道你有錢」 千億老公稱不知奶茶妹漂亮 遭酸「不知道你有錢」
2017/02/03 20:47
堺雅人、菅野美穗甜蜜相約 參觀億萬豪宅準備買新房 堺雅人、菅野美穗甜蜜相約 參觀億萬豪宅準備買新房
2017/02/03 21:54
李妍憬曝毆人後神隱原因 揭16歲斷開出獄父辛酸史 李妍憬曝毆人後神隱原因 揭16歲斷開出獄父辛酸史
2017/02/03 21:16
黃日華探病爆料劉德華吃胖 將比預期快出院 黃日華探病爆料劉德華吃胖 將比預期快出院
2017/02/03 21:54
劉樂妍接強國贊助 竟誇「國貨」品質保證 劉樂妍接強國贊助 竟誇「國貨」品質保證
2017/02/03 20:25
超糗！Lulu上錯車還不知道 司機：小姐搭錯車了 超糗！Lulu上錯車還不知道 司機：小姐搭錯車了
2017/02/03 21:57
BY2連續4年出國「進修」 粉絲讚：超美 BY2連續4年出國「進修」 粉絲讚：超美
2017/02/03 20:28
Uber外送洩個資 蘿莉塔挾40萬開嗆 Uber外送洩個資 蘿莉塔挾40萬開嗆
2017/02/03 20:48
「難怪兒子也這樣」 周董讚她最屌畫家 「難怪兒子也這樣」 周董讚她最屌畫家
2017/02/03 20:46
小甜甜斷開張峰奇2年 嘆是人生最糟的時期 小甜甜斷開張峰奇2年 嘆是人生最糟的時期
2017/02/03 20:16
BY2爆每年進修 只為提升這裡 BY2爆每年進修 只為提升這裡
2017/02/03 20:20
容祖兒擅長講成香腸 來台消滅仇敵臭豆腐 容祖兒擅長講成香腸 來台消滅仇敵臭豆腐
2017/02/03 20:18
李易爆拳猛打道具 納豆虧：當作六月的臉？ 李易爆拳猛打道具 納豆虧：當作六月的臉？
2017/02/03 20:15
蔣卓嘉何維健玩烘焙 龜毛拍檔精雕奶油花 蔣卓嘉何維健玩烘焙 龜毛拍檔精雕奶油花
2017/02/04 06:00
閃靈Doris卸貨倒數 Freddy台語胎教 閃靈Doris卸貨倒數 Freddy台語胎教
2017/02/04 06:00
鄒倩琳辭主播 前進好萊塢 鄒倩琳辭主播 前進好萊塢
2017/02/04 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.