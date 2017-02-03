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「不想丟台灣人的臉」鬼鬼力拼在韓出道駁「潛規則」

2017/02/03 21:15

鬼鬼用實力證明自己並非靠「潛規則」在韓出道。（翻攝自鬼鬼臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「鬼鬼」吳映潔16歲以綜藝《我愛黑澀會》出道，離開團體「黑Girl」後歷經2年的沉寂，在2011年因參與劉子千《唸你》MV的拍攝再次獲得關注，在去年透過前輩牽線加入南韓經紀公司「CJ E&M」，發行等了多年的首張個人專輯，鬼鬼用實力證明酸民「潛規則」的說法，在演藝圈發光發熱。

鬼鬼接受訪問談起以歌手身分站上舞台實的感受。（翻攝自ELLE）

據時尚雜誌《ELLE》報導，從小就抱有歌手夢的鬼鬼，出道11年來發行首張個人專輯，站上南韓音樂舞台上，更登上南韓熱搜榜冠軍，鬼鬼用密集訓練3個月，用汗水與努力證明自己，她回憶返台表演完的當下忍不住落淚，「回到台灣壓力更大，因為我是從這裡開始，我不想丟台灣人的臉。」

鬼鬼坦率承認自己有打肉毒，抵抗歲月和地心引力。（翻攝自鬼鬼臉書）

在南韓前後輩嚴謹分明的演藝圈裡，鬼鬼笑稱最大的收穫便是「主動打招呼」，由於「我是新人，看到每個人都要鞠躬。」讓她現在到哪裡都會主動向工作人員問好，用禮貌的舉動累積好印象。對於被酸民指「整型」或「靠潛規則進入南韓演藝圈」，鬼鬼坦率地表示為了對抗地心引力，在咀嚼肌的地方打了肉毒桿菌，但其他都沒有動，因為她仍希望保持自然，而她更駁斥潛規則一說，直言「我不出賣靈魂跟身體去做有利益的事情。」

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