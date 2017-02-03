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千億老公稱不知奶茶妹漂亮 遭酸「不知道你有錢」

2017/02/03 20:47

奶茶妹外型亮麗，甜美可愛，是許多人心中的女神。（翻攝自奶茶妹Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕23歲的「奶茶妹」章澤天2010年因拿著一杯奶茶的照片在網路上瘋傳，清新脫俗的氣質模樣，讓她一夕成名。奶茶妹2015年嫁給大她19歲的中國千億富商劉強東，升格「千億少婦」，堪稱人生勝利組。日前劉強東受訪時，卻脫口不是因為奶茶妹漂亮才跟她在一起，引起網友熱議。

劉強東日前受訪直言，不是因為奶茶妹票亮才跟她在一起。（翻攝自新浪娛樂）

據《新浪娛樂》報導，劉強東日前在央視《遇見大咖》節目中透露，「我這個人臉盲，就是說我根本分不清楚誰漂亮誰不漂亮。說實話，我跟她在一起不是因為她漂亮，因為我根本不知道她漂不漂亮」。節目一播出，立刻引起網友議論，紛紛諷刺「奶茶妹：我錢盲不知道他有沒有錢」、「睜着眼睛說瞎話不至於這樣吧」、「奶茶妹那麼漂亮，你是瞎了吧」。

奶茶妹2015年嫁給與中國京東商城創辦人劉強東。（翻攝自奶茶妹Instagram）

奶茶妹去年才為老公生下愛女，升格人母。（翻攝自奶茶妹Instagram）

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