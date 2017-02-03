限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

張文綺自爆私密喜好 愛看「有劇情的A片」

2017/02/03 20:22

張文綺（中）與王仁甫（右）錄徐乃麟主持的《天才衝衝衝》。（華視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕張文綺華視《天才衝衝衝》有爆笑舉動，日前她錄經典單元「韻腳TEMPO」時，竟大方自爆私密喜好！讓攝影棚頓時充斥著害羞的氛圍。

張文綺錄徐乃麟、曾國城主持的《天才衝衝衝》。（華視提供）

韻腳題目為「ㄩˋ」，輪到她答題時脫口接了「我愛看A劇」，此話一出她羞紅了臉，接著大夥紛紛討論起什麼是「A劇」，主持人徐乃麟馬上跳出來替她解釋稱「有劇情的A片叫作A劇」，並當場問她：「妳都看有劇情的對不對？」她羞澀的臉紅直喊：「好熱哦！」

曾國城（左）與徐乃麟主持的《天才衝衝衝》，上週初一特別節目收視率開出紅盤。（華視提供）

另外，一向給人傻大姐形象的米可白，在輪到她接句時卻突然愣住了，急忙解釋：「我剛剛想到的詞太多了，不知道要挑哪一個用！」如此自信的一番話打動了主持人，於是給了她一次機會繼續進行遊戲，不負所望的她，不但順利的完成好幾輪，還以成語「岌岌可危」造句讓大家另眼相看，不料沒一會兒卻在韻腳「ㄩˋ」中接了「我好綠喔」，讓徐乃麟大虧：「不是有很多詞嗎？」她崩潰大喊：「我這次…沒詞了！」

相關新聞

推薦新聞
小禎曬旅遊照 胡瓜21歲兒成最大亮點 小禎曬旅遊照 胡瓜21歲兒成最大亮點
2017/02/03 14:07
不甘當砲友上吊 寫真女星身分曝光 不甘當砲友上吊 寫真女星身分曝光
2017/02/03 15:01
中天主播年後閃辭 鄒倩琳要進軍好萊塢啦！ 中天主播年後閃辭 鄒倩琳要進軍好萊塢啦！
2017/02/03 16:06
（影音）陳美鳳賣紐約豪宅 金主出價卻買不到 （影音）陳美鳳賣紐約豪宅 金主出價卻買不到
2017/02/03 17:16
晉升千億媳婦3年 麻衣臉書再宣布喜訊！ 晉升千億媳婦3年 麻衣臉書再宣布喜訊！
2017/02/03 18:59
「神話」抵台 隊長Eric見熱情粉絲興奮拍照留念 「神話」抵台 隊長Eric見熱情粉絲興奮拍照留念
2017/02/03 17:30
大牙曬比基尼辣照 「雪乳蛇腰長腿」身材超逆天！ 大牙曬比基尼辣照 「雪乳蛇腰長腿」身材超逆天！
2017/02/03 20:46
金裕貞拍《雲畫》每天束胸24小時狂冒痘 女變男最想變成「他」! 金裕貞拍《雲畫》每天束胸24小時狂冒痘 女變男最想變成「他」!
2017/02/03 19:35
捕獲最美小龍女！43歲李若彤凍齡飄仙氣 捕獲最美小龍女！43歲李若彤凍齡飄仙氣
2017/02/03 12:09
中天主播閃辭赴美 單身只因：台男不是我的菜 中天主播閃辭赴美 單身只因：台男不是我的菜
2017/02/03 18:05
修杰楷巨型泡泡拜年 咘咘驚呆嘴開開 修杰楷巨型泡泡拜年 咘咘驚呆嘴開開
2017/02/03 14:47
舒淇同框徐若瑄拜年 小V寶眼裡只有「這個」 舒淇同框徐若瑄拜年 小V寶眼裡只有「這個」
2017/02/03 15:32
夏語心秀刺青挨批「玩弄乳房」 兩個字高EQ送走酸民 夏語心秀刺青挨批「玩弄乳房」 兩個字高EQ送走酸民
2017/02/03 14:59
全昭彌國中畢業！ 高中確定當子瑜學妹 全昭彌國中畢業！ 高中確定當子瑜學妹
2017/02/03 19:56
女星懷胎8月跌下床 驚險大喊「媽媽對不起你」 女星懷胎8月跌下床 驚險大喊「媽媽對不起你」
2017/02/03 17:47
伊能靜克服禿頭危機 網虧：生髮秘訣推給楊冪 伊能靜克服禿頭危機 網虧：生髮秘訣推給楊冪
2017/02/03 17:13
文瑾瑩手臂劇痛緊急開刀 話劇公演被迫取消 文瑾瑩手臂劇痛緊急開刀 話劇公演被迫取消
2017/02/03 15:19
羅志祥半夜做這件事 網紅女友興奮飆血壓 羅志祥半夜做這件事 網紅女友興奮飆血壓
2017/02/03 16:43
SM女團門面是整出來的？ 「少時」師妹舊照遭酸不同人 SM女團門面是整出來的？ 「少時」師妹舊照遭酸不同人
2017/02/03 17:10
嫩男未婚夫偷吃 凱莉米洛痛斬母子戀 嫩男未婚夫偷吃 凱莉米洛痛斬母子戀
2017/02/03 12:14
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.