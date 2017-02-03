張文綺自爆私密喜好 愛看「有劇情的A片」

張文綺（中）與王仁甫（右）錄徐乃麟主持的《天才衝衝衝》。（華視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕張文綺華視《天才衝衝衝》有爆笑舉動，日前她錄經典單元「韻腳TEMPO」時，竟大方自爆私密喜好！讓攝影棚頓時充斥著害羞的氛圍。

張文綺錄徐乃麟、曾國城主持的《天才衝衝衝》。（華視提供）

韻腳題目為「ㄩˋ」，輪到她答題時脫口接了「我愛看A劇」，此話一出她羞紅了臉，接著大夥紛紛討論起什麼是「A劇」，主持人徐乃麟馬上跳出來替她解釋稱「有劇情的A片叫作A劇」，並當場問她：「妳都看有劇情的對不對？」她羞澀的臉紅直喊：「好熱哦！」

曾國城（左）與徐乃麟主持的《天才衝衝衝》，上週初一特別節目收視率開出紅盤。（華視提供）

另外，一向給人傻大姐形象的米可白，在輪到她接句時卻突然愣住了，急忙解釋：「我剛剛想到的詞太多了，不知道要挑哪一個用！」如此自信的一番話打動了主持人，於是給了她一次機會繼續進行遊戲，不負所望的她，不但順利的完成好幾輪，還以成語「岌岌可危」造句讓大家另眼相看，不料沒一會兒卻在韻腳「ㄩˋ」中接了「我好綠喔」，讓徐乃麟大虧：「不是有很多詞嗎？」她崩潰大喊：「我這次…沒詞了！」