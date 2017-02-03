李易爆拳猛打道具 納豆虧：當作六月的臉？

李易在主持的《綜藝3國智》中，向來玩遊戲都相當投入。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕李易在台視外景實境競賽節目《綜藝3國智》向來敢拚敢玩，在進行遊戲時，經常「捨身」保護隊長「主公」納豆，好勝心強的他經常在挑戰闖關時流露出一股狠勁，Lulu形容：「當李易玩遊戲時眼神就像豹一般。」連向來樂天派的鯰魚哥也打趣的直呼：「看到李易我就『萎縮』了！」

李易在主持的《綜藝3國智》中，向來玩遊戲都相當投入。（台視提供）

日前主持群錄製其中一關遊戲，只見李易在充氣箱戴著拳擊手套，爆拳猛打氣球模樣狠勁十足，讓同一隊的納豆和Lulu看傻了眼，Lulu還試圖安撫：「冷靜一點！這只是遊戲而已啊！」納豆見狀則是大開玩笑說：「是不是把氣球當作六月的臉了？婚姻生活真的有這麼恐怖嗎？」

李易在主持的《綜藝3國智》敢拚敢玩，常拚命保護隊長納豆。中間為大根。（台視提供）

李易只花半分鐘就完成闖關，將其他兩隊的李李仁、鯰魚哥狠甩在後，當場被大尊稱為「拳王」！遊戲結束之後眾人檢查道具，發現果然開始消氣，讓大家驚呼：「實在太恐怖了！」甚至還質疑結婚將近6年、與老婆六月育有1子1女的李易，幸福婚姻莫非有了重大轉變？惹得李易又好氣又好笑。精彩節目於明（2月4日）晚8點播出。

《綜藝3國智》Lulu與張立東比賽「人體西洋劍」關卡，任何一方要先在對手臉上塗上顏料便算贏。（台視提供）