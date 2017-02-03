金裕貞拍《雲畫》每天束胸24小時狂冒痘 女變男最想變成「他」!

金裕貞聯訪。（記者潘少棠攝）

〔記者陳立妍／台北報導〕17歲的南韓「國民妹妹」金裕貞今早首度來台為明天下午的見面會暖身，抵台後便馬不停蹄接受採訪的她，傍晚接受台媒聯訪時笑說．因為還沒出門，最期待結束所有的通告後能和媽媽到夜市逛逛，透露：「我知道台灣有很多美食，像是剉冰，也聽說九份老屋改建的的咖啡館，希望有機會能去看看。」

金裕貞聯訪。（記者潘少棠攝）

金裕貞在新劇《雲畫的月光》首度女扮男裝，事前除了看過其他女星「變性」演出，尹恩惠在《咖啡王子一號店》可愛又大剌剌 的演技，加上帶有青澀感的少年形象，讓她直呼和「樂溫」很像，因此特別參考了尹恩惠在《咖啡王子一號店》飾演的「高恩燦」。而談到拍攝時的甘苦談，她表示：「因為在戲裡除了要纏束胸、要跑、還掉到地洞，所以我更重視在拍戲時如何維持體力」，並透露拍攝時幾乎每天24小時纏著束胸，不但有的時候會因為纏得太緊有點呼吸不過來，夏天時更因此長了不少痘痘，讓現場女記者聽了也驚呼聲連連。

金裕貞聯訪。（記者潘少棠攝）

被問到如果可以變成某位男星，最想要變成誰？金裕貞頓時眼睛一亮大喊：「鄭雨盛前輩！」問她原因？她坦率說：「很帥不是嗎？」大讚鄭雨盛不僅年輕時長得就很帥，現在更添了一股自信又穩重的帥氣，如果早上起來洗臉看鏡子發現自己是鄭雨盛，讓她一想到就很開心，大笑說：「這樣我就能大飽眼福了吧？」

此外， 金裕貞的台北場見面會門票已售出約7成，粉絲可現場購票。

金裕貞聯訪。（記者潘少棠攝）