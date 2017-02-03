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金裕貞曝「吃貨本色」 和朴寶劍聚一起聊美食

2017/02/03 19:58

金裕貞首次來台辦見面會。（記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕17歲南韓演員金裕貞4歲就出道，演各大當紅女星的童年時期，去年和朴寶劍合作的電視劇《雲畫的月光》締造收視佳績，她今日首次訪台，並將於明日舉辦個人見面會，對於之前因壓力引發休克住院，她回應：「現在一切都很好」。

朴寶劍（左）與金裕貞（右）主演的新劇《雲畫的月光》，在亞洲掀起話題。（翻攝自KBS官網）

振永曾爆料拍攝時，自己與金裕貞、朴寶劍和郭東延曾一次吃掉10人份的排骨大餐。金裕貞被問到此事解釋稱當時因為很累，所以吃完後似乎超過10人的分量，還不忘萌問：「不過4個人應該可以吃到10人份吧？」讓全場超震驚，她笑說自己不管情緒如何都很會吃，不會因為女演員的身分就忌口，尤其最喜歡吃媽媽親手做的料理。

金裕貞笑稱和朴寶劍兩人都是吃貨，聚在一起都在聊美食。（記者潘少棠攝）

據聯合報，金裕貞談起在她和朴寶劍兩人都很愛吃，笑稱比起聊理想對象，更喜歡聚在一起大聊美食，「每次開會見面，邊讀劇本邊吃，我們兩吃最多，導演都擔心。」被問到人生中最遺憾的事情，她表示是小時候不聽媽媽的話跳繩長高「小時候我超膽小，怕鬼又怕黑，睡覺不敢關燈，媽媽叫我晚上到外面運動跳繩我也不願意。」

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