小甜甜斷開張峰奇2年 嘆是人生最糟的時期

小甜甜歷經情傷後，努力運動瘦身。（翻攝自小甜甜臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「小甜甜」張可昀在綜藝節目中，活潑開朗、不做作的個性受到觀眾喜愛，近年又積極運動，從87公斤一路瘦到52公斤，毅力驚人。小甜甜2014年跟張峰奇分手後，爆出男方動手打她，張峰奇則反指小甜甜以死相逼、刮他愛車，最後兩人不歡而散，當時兩人分手鬧得沸沸揚揚，如今小甜甜回憶起那段戀情，直言「人生最糟的時候」。

小甜甜（左）和王少偉（右）時常被湊一對，但她坦言兩人不來電。（翻攝自小甜甜臉書）

據《聯合報》報導，小甜甜分手後，一直不想提起這段戀情，雖然偶爾上節目還是會被主持人虧，但小甜甜已經走出情傷，直言「我人生最糟的已經過去了，包括那段戀情和身材，現在我要做我自己，找到適合我的對象」。

小甜甜近年瘦身有成，花2年從80公斤瘦到52公斤。（翻攝自小甜甜臉書）

小甜甜分手後，一直處於單身狀態，面對新年她也希望可以快點找到桃花，而外界一直將她好友王少偉湊一對，小甜甜則坦言，兩人之間一點也不來電，「我們真的就是好哥兒們，沒辦法來電」，王少偉過年期間還想找她一起去日本玩，但她一想到兩人一起出國只會斬斷彼此桃花，她就直接拒絕，沒想到王少偉隔天就自己買機票飛去日本。