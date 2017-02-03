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全昭彌國中畢業！ 高中確定當子瑜學妹

2017/02/03 19:56

昭彌今日參加國中畢業典禮。（合成圖，翻攝自Focus News）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女團「I.O.I」的老么全昭彌，雖然年紀輕輕就出道，但是憑藉其穩健的臺風以及出色的實力，已經擁有不少死忠粉絲。而今日，昭彌也順利從國中畢業，更確定要成為她「JYP娛樂」的師姐多賢、彩瑛和子瑜的高中學妹！

昭彌穿著校服青春洋溢。（合成圖，翻攝自Focus News）

據韓媒報導，全昭彌今日從清潭國中畢業，她除了手捧鮮花、穿著校服出席畢業典禮，還親切對記者揮手，對於粉絲簽名也來者不拒。而對於畢業，全昭彌表示自己感到非常幸福，且她已經順利取得「首爾翰林藝術高中」的入學資格，將成為師姐子瑜等人學妹，她亦說上了高中會好好學習，也會跟朋友多見面。

昭彌畢業後將就讀翰林藝術高中。（合成圖，翻攝自Focus News）

事實上，全昭彌由於混血的外貌和高挑的身材看起來相當成熟，不過其實她年僅14歲就參加「JYP」的選秀節目《SIXTEEN》，雖然最終沒有入選女團「TWICE」的一員，不過隨後她又參加大型選秀節目《PRODUCE 101》，順利以人氣第一成為限定女團「I.O.I」的老么。如今昭彌順利從國中畢業，且將要升上培養出眾多明星如「SHINee」的泰民和「f（x）」的Krystal的翰林藝術高中，這讓她之後的演藝之路更備受矚目。

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