與具荷拉、雪莉、佳人同遊樂園 GD被爆與具荷拉交往

GD（二排左）和具荷拉（三排中）被爆交往。（翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓夯團「BIGBANG」隊長GD與日本模特兒水原希子分手後，又與日本新生代女星小松菜奈爆出熱戀，多張親密照流出，引起粉絲關注。昨日GD被目擊與女星具荷拉、雪莉、佳仁同遊樂園，四人互動親密似乎交情匪淺，而雪莉與佳仁都已經公開戀情，與男友穩定交往中，因此也引起網友猜測，GD是否和具荷拉在熱戀中。

GD和具荷拉、雪莉、佳仁昨日被目擊出現在首爾某家遊樂園。（翻攝自OSEN）

昨日網路上流出一張GD與具荷拉、雪莉、佳仁在首爾遊樂園的合照，照片中雪莉帶著兔耳朵的髮飾，沒有變裝十分坦然，而具荷拉和佳仁都帶著口罩，只露出一雙眼睛，GD則是帶著黑帽子、黑口罩包得密不透風，十分低調。而雪莉和男友崔子時常在社群網站放閃，感情相當穩定，佳仁和演員男友朱智勳也交往多年，網友紛紛懷疑GD可能和具荷拉正在交汪中。

GD昨日被網友捕獲現身首爾遊樂園。（翻攝自Instagram）

據韓媒《OSEN》報導，GD和具荷拉緋聞爆出後，具荷拉的經紀公司KEYEAST娛樂，出面否認緋聞，表示GD和具荷拉、雪莉、佳仁私下交情相當好，當天只是好朋友一起出遊，兩人交往傳聞絕非屬實。事實上，GD日前在巴黎為自家潮牌開趴時，具荷拉、雪莉、佳仁都有受邀出席，可見4人好感情。