限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

女星懷胎8月跌下床 驚險大喊「媽媽對不起你」

2017/02/03 17:47

懷胎8個月的陳子玄透露，今早起床時，不慎踩到被子滑倒。（翻攝自陳子玄臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕25歲的本土劇女星陳子玄外型甜美，在八點檔《世間情》中靠著演技精湛，受到觀眾喜愛，去年才公開與男星陳建隆密婚，目前已懷孕8個月。即將進入卸貨倒數的陳子玄，今日卻在臉書透露，一大早起床時，不慎腳滑當場跌了一跤，讓她嚇得一直向肚裡的寶寶道歉，「媽媽真的太對不起你了」。

陳子玄日前挺著8個月的孕肚，穿高跟鞋拍平面廣告才嚇壞網友。（翻攝自陳子玄臉書）

陳子玄今早起床時，沒注意到床腳下的被子，一下床就踩到被子，直接一腳滑出去，驚險過程讓她大喊，「滑出去的當下我真的驚呆了啊！驚嚇到根本來不及尖叫」幸好人是跌坐在床上，才沒有大礙，但她仍在床上花了好幾分鐘才回過神，對著肚裡的寶貝兒子喊，「棉花糖媽媽真的太對不起你了！」。

陳子玄（左）閃婚密嫁大她15歲的男星陳建隆（右）。（翻攝自陳子玄臉書）

事實上，這已經是陳子玄懷孕期間第二次從床下摔下來，幸虧兩次都棉被緩衝，才沒發生意外，而陳子玄為了生下兒子也受盡折磨，不但患有妊娠毒血症，一直受胃潰瘍所苦的她，為了兒子健康著想，忍痛停藥，靠母愛的意志力來忍痛熬過。

相關新聞

推薦新聞
被爆遭GACKT當砲友 上吊女星傳出是她... 被爆遭GACKT當砲友 上吊女星傳出是她...
2017/02/03 14:57
不甘當砲友上吊 寫真女星身分曝光 不甘當砲友上吊 寫真女星身分曝光
2017/02/03 15:01
老公大爆夫妻性事 「跟妮可基嫚每晚都XX」 老公大爆夫妻性事 「跟妮可基嫚每晚都XX」
2017/02/03 13:01
不說還以為雙胞胎！綠帽男星曬全家福 不說還以為雙胞胎！綠帽男星曬全家福
2017/02/03 12:41
「神話」抵台 隊長Eric見熱情粉絲興奮拍照留念 「神話」抵台 隊長Eric見熱情粉絲興奮拍照留念
2017/02/03 17:30
（獨家）直擊！馮德倫舒淇十指緊扣 甜蜜蜜回香港 （獨家）直擊！馮德倫舒淇十指緊扣 甜蜜蜜回香港
2017/02/03 19:45
金裕貞拍《雲畫》每天束胸24小時狂冒痘 女變男最想變成「他」! 金裕貞拍《雲畫》每天束胸24小時狂冒痘 女變男最想變成「他」!
2017/02/03 19:35
捕獲最美小龍女！43歲李若彤凍齡飄仙氣 捕獲最美小龍女！43歲李若彤凍齡飄仙氣
2017/02/03 12:09
中天主播閃辭赴美 單身只因：台男不是我的菜 中天主播閃辭赴美 單身只因：台男不是我的菜
2017/02/03 18:05
農曆新年吃好睡好 賈靜雯一家驚變成...豬！ 農曆新年吃好睡好 賈靜雯一家驚變成...豬！
2017/02/03 15:57
修杰楷巨型泡泡拜年 咘咘驚呆嘴開開 修杰楷巨型泡泡拜年 咘咘驚呆嘴開開
2017/02/03 14:47
范冰冰淡妝登《時代雜誌》 這些華人影星也曾是封面 范冰冰淡妝登《時代雜誌》 這些華人影星也曾是封面
2017/02/03 17:56
夏語心秀刺青挨批「玩弄乳房」 兩個字高EQ送走酸民 夏語心秀刺青挨批「玩弄乳房」 兩個字高EQ送走酸民
2017/02/03 14:59
全昭彌國中畢業！ 高中確定當子瑜學妹 全昭彌國中畢業！ 高中確定當子瑜學妹
2017/02/03 19:56
在別人婚宴上被求婚 王樂妍驚喜爆哭 在別人婚宴上被求婚 王樂妍驚喜爆哭
2017/02/03 17:33
文瑾瑩手臂劇痛緊急開刀 話劇公演被迫取消 文瑾瑩手臂劇痛緊急開刀 話劇公演被迫取消
2017/02/03 15:19
羅志祥半夜做這件事 網紅女友興奮飆血壓 羅志祥半夜做這件事 網紅女友興奮飆血壓
2017/02/03 16:43
SM女團門面是整出來的？ 「少時」師妹舊照遭酸不同人 SM女團門面是整出來的？ 「少時」師妹舊照遭酸不同人
2017/02/03 17:10
嫩男未婚夫偷吃 凱莉米洛痛斬母子戀 嫩男未婚夫偷吃 凱莉米洛痛斬母子戀
2017/02/03 12:14
凱莉米洛被劈腿 摘訂婚戒休了未婚夫 凱莉米洛被劈腿 摘訂婚戒休了未婚夫
2017/02/03 13:01
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.