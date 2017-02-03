女星懷胎8月跌下床 驚險大喊「媽媽對不起你」

懷胎8個月的陳子玄透露，今早起床時，不慎踩到被子滑倒。（翻攝自陳子玄臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕25歲的本土劇女星陳子玄外型甜美，在八點檔《世間情》中靠著演技精湛，受到觀眾喜愛，去年才公開與男星陳建隆密婚，目前已懷孕8個月。即將進入卸貨倒數的陳子玄，今日卻在臉書透露，一大早起床時，不慎腳滑當場跌了一跤，讓她嚇得一直向肚裡的寶寶道歉，「媽媽真的太對不起你了」。

陳子玄日前挺著8個月的孕肚，穿高跟鞋拍平面廣告才嚇壞網友。（翻攝自陳子玄臉書）

陳子玄今早起床時，沒注意到床腳下的被子，一下床就踩到被子，直接一腳滑出去，驚險過程讓她大喊，「滑出去的當下我真的驚呆了啊！驚嚇到根本來不及尖叫」幸好人是跌坐在床上，才沒有大礙，但她仍在床上花了好幾分鐘才回過神，對著肚裡的寶貝兒子喊，「棉花糖媽媽真的太對不起你了！」。

陳子玄（左）閃婚密嫁大她15歲的男星陳建隆（右）。（翻攝自陳子玄臉書）

事實上，這已經是陳子玄懷孕期間第二次從床下摔下來，幸虧兩次都棉被緩衝，才沒發生意外，而陳子玄為了生下兒子也受盡折磨，不但患有妊娠毒血症，一直受胃潰瘍所苦的她，為了兒子健康著想，忍痛停藥，靠母愛的意志力來忍痛熬過。