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范冰冰淡妝登《時代雜誌》 這些華人影星也曾是封面

2017/02/03 17:56

范冰冰成為2月《時代雜誌》封面人物。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星范冰冰擁有精緻臉蛋及姣好身材，是許多粉絲心中女神代表，近來以高人氣成為《時代雜誌》亞洲版封面，也是華人影星時隔9年再次登上該雜誌封面，讓粉絲直讚：「范爺94狂！」

范冰冰成為《時代雜誌》2月封面人物。（翻攝自微博）
范冰冰以華人演員身分受到國際矚目，成為最新一期《時代雜誌》亞洲版封面，報導以「中國如何重塑全球電影業」為題，以范冰冰為主軸切入探討，介紹中國對好萊塢及全球電影市場帶來的巨大影響。《時代雜誌》除了以中國最知名的女藝人介紹范冰冰，還大讚「她的大眼睛和面孔宛如卡通片中的公主，非常美麗」，范冰冰去年有多部電影上映，更是《富比世雜誌》認證的全球收入第5名的女演員。

鞏俐1996年登上《時代雜誌》封面，也是華人影星中，首位成為封面人物。（翻攝自網路）

舒淇2001年曾登上《時代雜誌》，當時雜誌以五頁篇幅介紹她的演藝歷程。（翻攝自網路）

過去第一位登上《時代雜誌》的華人影星為鞏俐，隨後王菲、周潤發、周杰倫、張惠妹及舒淇等人陸續成為封面人物，港星李連杰更曾2次登上封面，此次范冰冰登上《時代雜誌》亞洲版2月封面，也是時隔9年再有華人影星榮登封面，足見她在華人圈的影響力。

張惠妹2002年被《時代雜誌》選為亞洲年度20大風雲人物之一，並登上封面。（翻攝自網路）

周杰倫2003年登上《時代雜誌》封面，當時的他，僅出道短短3年。（翻攝自網路）

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