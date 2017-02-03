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GACKT 傳設「極樂組」玩多P 特殊性癖好遭起底

2017/02/03 16:48

GACKT 被爆曾設「極樂組」，與入會女孩們上床、玩多P。（翻攝自GACKT IG）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕43歲日本視覺系男星GACKT昨爆出桃色醜聞，疑把前寫真女星A女當砲友長達3年，A女轉愛GACKT經紀公司社長H男又遭拋棄，讓A女心生絕望企圖上吊自盡。報導刊出後，GACKT雖在推特上公開否認報導，但緋聞從沒斷過的他，如今再傳曾與多名女性組成「極樂組」，與入會女孩們上床、多P，供他取樂，甚至傳出與「AKB48」2名前成員也有不尋常的關係，夜晚私生活令人瞠目結舌。

據週刊報導，GACKT過去因神祕氣質，身邊女伴一個接一個，而為情所困的A女身分也被網友起底，疑是曾參與實境戀愛節目《TERRACE HOUSE》的26歲女星松川佑依子。報導中指出，「極樂組」入會的女孩，只能稱GACKT為「少爺」，甚至還得聽他指示，接受整形手術，家中地下室還設有「玩樂室」。而性需求極大的他，過去也曾傳出在生殖器上入珠30幾顆，或將女方手反綁追求激烈性愛等報導。

此外，據傳，GACKT找床伴大多交由身旁工作人員安排，最近因為工作與女團「HKT48」成員交情不錯，與「AKB48」2位前人氣成員、轉往演員發展的X女，以及成為個人歌手的Z女也傳出過從甚密，桃色緋聞一波接一波。

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