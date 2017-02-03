徐若瑄堅持婚後工作 只因不想和孩子有代溝

徐若瑄表示婚前和老公協議，婚後會繼續工作，因為她不想和社會脫節或和小孩有代溝。（翻攝自徐若瑄臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人徐若瑄嫁給新加坡富商李雲峰後，前年產下寶貝兒子Dalton，她近日與好友林心如和侯佩岑接受雜誌專訪，大談自己的婚後生活，出道27年的她表示婚前有和老公協議，婚後照樣工作，「因為我已經習慣了自己要有賺錢的能力，那是我的安全感」雖然辛苦兼顧事業和家庭，但她認為不可以放棄，因為「這樣你才會有自己小小的世界」。

徐若瑄因為捨不得錯過寶貝兒子的成長過程，幾乎都會帶著他到處跑。（翻攝自徐若瑄臉書）

據《VOGUE》報導，徐若瑄除了時常在臉書上分享兒子Dalton的日常生活，也會帶著他到處飛，因為她捨不得錯過孩子的成長過程，「小孩子每天都在成長，那些成長真的非常非常珍貴，如果錯過了那些，會是我的損失。」在照顧兒子、2個女兒及老公之餘，徐若瑄堅持不放棄自己的工作，她也透過不斷學習新知充實自己，讓自己不會和社會脫節或是和孩子有代溝，她更報讀世新大學在上海的在職碩班以及學習鋼琴，讓兒子懂事前覺得「媽媽好酷、好厲害！」

徐若瑄十分疼愛2個女兒和寶貝兒子。（翻攝自徐若瑄臉書）

儘管忙碌到壓縮睡眠時間，或是碩班要念很久，但徐若瑄依然樂觀地笑說：「我可能沒辦法兩年順利畢業，沒關係，真不行，就再讀兩年，還是不行，就等五、六十歲的時候繼續念嘍。」她希望能和家人一起創造彼此共同的回憶，「幸福就是看著孩子健康的長大，和家人們一起去經歷人生。」