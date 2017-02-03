限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

徐若瑄堅持婚後工作 只因不想和孩子有代溝

2017/02/03 17:50

徐若瑄表示婚前和老公協議，婚後會繼續工作，因為她不想和社會脫節或和小孩有代溝。（翻攝自徐若瑄臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人徐若瑄嫁給新加坡富商李雲峰後，前年產下寶貝兒子Dalton，她近日與好友林心如和侯佩岑接受雜誌專訪，大談自己的婚後生活，出道27年的她表示婚前有和老公協議，婚後照樣工作，「因為我已經習慣了自己要有賺錢的能力，那是我的安全感」雖然辛苦兼顧事業和家庭，但她認為不可以放棄，因為「這樣你才會有自己小小的世界」。

徐若瑄因為捨不得錯過寶貝兒子的成長過程，幾乎都會帶著他到處跑。（翻攝自徐若瑄臉書）

據《VOGUE》報導，徐若瑄除了時常在臉書上分享兒子Dalton的日常生活，也會帶著他到處飛，因為她捨不得錯過孩子的成長過程，「小孩子每天都在成長，那些成長真的非常非常珍貴，如果錯過了那些，會是我的損失。」在照顧兒子、2個女兒及老公之餘，徐若瑄堅持不放棄自己的工作，她也透過不斷學習新知充實自己，讓自己不會和社會脫節或是和孩子有代溝，她更報讀世新大學在上海的在職碩班以及學習鋼琴，讓兒子懂事前覺得「媽媽好酷、好厲害！」

徐若瑄十分疼愛2個女兒和寶貝兒子。（翻攝自徐若瑄臉書）

儘管忙碌到壓縮睡眠時間，或是碩班要念很久，但徐若瑄依然樂觀地笑說：「我可能沒辦法兩年順利畢業，沒關係，真不行，就再讀兩年，還是不行，就等五、六十歲的時候繼續念嘍。」她希望能和家人一起創造彼此共同的回憶，「幸福就是看著孩子健康的長大，和家人們一起去經歷人生。」

相關新聞

推薦新聞
小禎曬旅遊照 胡瓜21歲兒成最大亮點 小禎曬旅遊照 胡瓜21歲兒成最大亮點
2017/02/03 14:07
被爆遭GACKT當砲友 上吊女星傳出是她... 被爆遭GACKT當砲友 上吊女星傳出是她...
2017/02/03 14:57
GACKT 傳設「極樂組」玩多P 特殊性癖好遭起底 GACKT 傳設「極樂組」玩多P 特殊性癖好遭起底
2017/02/03 16:48
老公大爆夫妻性事 「跟妮可基嫚每晚都XX」 老公大爆夫妻性事 「跟妮可基嫚每晚都XX」
2017/02/03 13:01
（影音）陳美鳳賣紐約豪宅 金主出價卻買不到 （影音）陳美鳳賣紐約豪宅 金主出價卻買不到
2017/02/03 17:16
晉升千億媳婦3年 麻衣臉書再宣布喜訊！ 晉升千億媳婦3年 麻衣臉書再宣布喜訊！
2017/02/03 18:59
「神話」抵台 隊長Eric見熱情粉絲興奮拍照留念 「神話」抵台 隊長Eric見熱情粉絲興奮拍照留念
2017/02/03 17:30
大牙曬比基尼辣照 「雪乳蛇腰長腿」身材超逆天！ 大牙曬比基尼辣照 「雪乳蛇腰長腿」身材超逆天！
2017/02/03 20:46
（獨家）直擊！馮德倫舒淇十指緊扣 甜蜜蜜回香港 （獨家）直擊！馮德倫舒淇十指緊扣 甜蜜蜜回香港
2017/02/03 19:45
金裕貞拍《雲畫》每天束胸24小時狂冒痘 女變男最想變成「他」! 金裕貞拍《雲畫》每天束胸24小時狂冒痘 女變男最想變成「他」!
2017/02/03 19:35
捕獲最美小龍女！43歲李若彤凍齡飄仙氣 捕獲最美小龍女！43歲李若彤凍齡飄仙氣
2017/02/03 12:09
農曆新年吃好睡好 賈靜雯一家驚變成...豬！ 農曆新年吃好睡好 賈靜雯一家驚變成...豬！
2017/02/03 15:57
范冰冰淡妝登《時代雜誌》 這些華人影星也曾是封面 范冰冰淡妝登《時代雜誌》 這些華人影星也曾是封面
2017/02/03 17:56
舒淇同框徐若瑄拜年 小V寶眼裡只有「這個」 舒淇同框徐若瑄拜年 小V寶眼裡只有「這個」
2017/02/03 15:32
女星懷胎8月跌下床 驚險大喊「媽媽對不起你」 女星懷胎8月跌下床 驚險大喊「媽媽對不起你」
2017/02/03 17:47
文瑾瑩手臂劇痛緊急開刀 話劇公演被迫取消 文瑾瑩手臂劇痛緊急開刀 話劇公演被迫取消
2017/02/03 15:19
羅志祥半夜做這件事 網紅女友興奮飆血壓 羅志祥半夜做這件事 網紅女友興奮飆血壓
2017/02/03 16:43
SM女團門面是整出來的？ 「少時」師妹舊照遭酸不同人 SM女團門面是整出來的？ 「少時」師妹舊照遭酸不同人
2017/02/03 17:10
嫩男未婚夫偷吃 凱莉米洛痛斬母子戀 嫩男未婚夫偷吃 凱莉米洛痛斬母子戀
2017/02/03 12:14
凱莉米洛被劈腿 摘訂婚戒休了未婚夫 凱莉米洛被劈腿 摘訂婚戒休了未婚夫
2017/02/03 13:01
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.