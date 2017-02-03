案情大逆轉 李真旭又被A女指「強制性交」

李真旭好不容易洗清性侵嫌疑，沒想到Ａ女又翻供遭強迫性交。（翻攝自koreastardaily）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓版「大仁哥」李真旭去年7月爆出性侵醜聞，震驚演藝圈，雖然後來A女改口稱「和李真旭上床並未受到強迫」承認誣告，但已經讓李真旭損失近3億台幣，讓他堅持告到底。近日法院審理李真旭對A女提起的告訴，A女又在開庭審理中翻供稱遭到李真旭性侵，案情再次逆轉。

李真旭過去因形象良好演出韓版「大仁哥」一角，卻因性醜聞而形象大損。（翻攝自網路）

李真旭去年遭A女指控性侵，但在長達5.5小時的偵訊中，A女推翻先前聲稱被李真旭強暴的主張，改口稱發生關係時並未受到強迫，承認自己誣告後立刻撤告，但A女提起告訴的同時，李真旭也以誣告罪起訴對方。據《韓星網》報導，首爾中央法院審理A女一案時，A女律師稱A女不會說謊，更說「與李真旭確實有強制性性關係」，A女再推翻之前承認誣陷李真旭的說法，堅持自己遭到李真旭強制性關係，後裁定4月12日將傳喚李真旭為證人身分受審。

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